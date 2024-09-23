固定收益型 美債買氣夯

過去一周整體固定收益型ETF持續獲82.4億美元淨流入。其中，美國債市流入38.4億美元，歐洲債市與亞債也分別獲9.6億與0.8億美元資金流入。從債券信評看，投資級債獲51.1億美元資金淨流入，非投資級債則遭4.1億美元資金淨流出。

聯準會降息2碼，利率點陣圖下調對年末利率預估，但主席鮑爾暗示不急於再次大幅降息，使美國10年期公債殖利率整周小幅走升；受惠於聯準會積極降息支撐經濟，風險債市全面收漲。投信法人建議以短中天期高品質債平衡風險。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，美國就業市場仍屬健康，因此目前市場對後續降息預期可能過於樂觀，加上美國長期寬鬆財政政策將會提振未來幾年經濟表現，而且兩黨總統侯選人都有導致未來財政赤字惡化的政見內容，因此應避開長天期債在潛在利率回彈時的下跌風險，建議藉由專業團隊精選短至中天期的高品質債，以分享債市仍具吸引力的殖利率水準與平衡股市的震盪風險。

富蘭克林收益投資團隊投資長暨富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克預期，債券與利率敏感型資產將最受惠降息，不過由於殖利率已顯著下滑，因此採取減碼存續期策略，以分享合理的收益水準並防範殖利率回彈的風險。