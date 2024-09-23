非投等債基金績效 帶勁

觀察近期非投資等級債券基金績效表現，近一個月、近三個月皆大幅超越大盤績效。法人表示，經濟仍朝軟著陸前進，非投資級債後市表現可期。

美國聯準會預計將於今年隨後的每次會議上持續降息、以維持經濟穩增長。美國加入歐洲與英國降息循環的預期，使下半年迄今債市投資成為熱點，投資級債與非投資級債雨露均霑。

聯邦投信表示，9月美國聯準會決議降息兩碼至4.75%~5.00%區間，主要基於通膨已持續降溫並拯救近期疲軟的勞動市場環境。且最新點陣圖顯示2024年利率中位數至4.4%，即預估今年剩餘的兩次會議還有再降息一至兩碼的空間、強勁的降息態度及下修的經濟預測將有助於債券市場表現。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊分析，美國經濟仍朝軟著陸前進，加上7月聯準會暗示降息機會後，使兼具基本面與利率敏感度高的科技債於近一個月、三個月表現均相對領先，且各期間表現皆完勝投資等級債券指數。

值得注意的是，降息循環到來、科技債可望優先受惠，觀察目前全球半導體製程由上至下的每個環節如：邏輯IC、晶圓代工、NAND Flash及DRAM記憶體等，整體產業資本支出規模皆是受惠於客戶訂單動能強勁。

美國總統大選前選情難以定論，惟此關係到利率、租稅、外交、能源及銀行監管等多項政策方向，政治不確定性也成為市場關注風險所在，資產配置得以有效抵銷市場波動度、並獲得更穩健長期投資成長機會，債市將有效抵銷股市波動。

PGIM保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民表示，利息覆蓋率雖自2023年將近六倍水準滑落至目前約4.4倍，但仍高於過去3.5至四倍水準，顯示目前美國非投資級債基本面良好，且足夠抵禦下行風險。

張世民建議，在美國非投資級債的布局策略，持續採分散產業與發行人曝險方向，產業選擇上相對看好房屋建築業、電力配置、AI題材，以及石油上游產業。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫補充，布局第4季，考量市場事件不確定性和經濟雜音或增添擾動，軟著陸情境有利股債資產，多元配置成長股、非投資等級債與可轉債的組合，持續參與後續牛市，提供下檔保護，同時聚焦驅動結構成長動能如AI概念。