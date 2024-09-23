新興亞股熱 外資敲進

美國聯準會（Fed）啟動降息循環，外資上周買超新興亞股，以買超台股10.1億美元最多，其次是印度的3.3億美元、印尼的3.1億美元；只賣超南韓，金額為6.8億美元。

亞股上周普遍收紅，以菲律賓漲3%最強，其次是印度及泰國都漲1.9%、台股漲1.8%，僅印尼收黑，全周跌0.9%。

今年以來，外資對新興亞股買超以南韓的118.9億美元最多，再來是印度的89.3億美元；賣超則以對台股的149.7億美元最重，再來是越南的25.9億美元。

其中，新興亞股仍然以台股表現最優，漲幅為24.2%，再來是印度的17.4%，泰國最弱，仍有2.1%的漲幅。

外資9月以來買超印度38.4億美元，推升印度股市再創歷史新高。群益印度中小基金經理人林光佑表示，今年來印度股市創新高次數為全球主要股市之最。印度經濟動能維持強勁，加上雨季雨量優於歷史水準，持續降低通貨膨脹壓力，有助支持股市。

時序進入宗教節慶與結婚旺季，可望帶動觀光旅遊、黃金珠寶、汽機車、家電等消費需求。

PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜指出，台股打出第二支腳，且已完全回補9月跳空缺口。本周大盤將挑戰突破上方季線反壓，若成交量能維持在季均量4,000億元以上，則有助於指數延續反彈。

目前三大指數中，僅金融指數率先回到各天期均線之上，電子與傳產指數若能跟進站回季線之上，則有利於多方表現。

安聯投信台股團隊指出，大環境仍存在美國經濟成長動能、美國總統大選、日本貨幣政策及地緣政治風險等不確定性因素，但基本面長線並未改變。

10月向來是台股季節性淡季，大盤可能持續整理，在第3季季報以及明年展望公布後，市場信心有望逐步回溫。

越南股市最近表現不如其他東協市場，但今年來漲幅仍超過12%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析，越南在滿足富時羅素新興市場升級要求，又邁進一大步，越南當地券商估計，可望帶來17 億美元的資金流入。

美國降息確立帶來資金行情，加上第4季旺季效應，越股後市可期，較看好科技、金融與消費產業。