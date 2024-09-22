股債雙配置 抗震利器
2024年即將進入最後一個季度，投信法人表示，當前仍面臨財報周、美國總統大選等兩大不確定性因素，但仍看好股市、債市的ETF投資機會。
富邦投信投資策略師徐翊達表示，Q4兩大變數是10月底財報周與11月美國總統大選。由於7月底財報周無法滿足投資人超高期待出現明顯回檔，對10月財報周情況未改變。在本益比偏高，市場仍需要超預期獲利與對明年樂觀展望推升動能。
預期今年底美國銷售旺季將維持一貫表現，將密切關注手機與電腦業者藉由AI應用趨勢刺激銷售潛力。美國總統民調相持不下，市場無法預先押注，10月退場觀望氣氛是合理推測。但明年獲利持續成長趨勢下，疊加聯準會進入降息周期，反讓10月成為逢低買進機會。
群益投信指出，經濟面動能趨緩但具韌性，通膨可望延續下滑態勢，聯準會啟動降息循環，同時經濟數據表現尚有撐不致失速，企業財報表現亦不俗，故仍有助支持風險性資產表現延續。
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