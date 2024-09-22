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半導體基金錢景亮

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

在高速運算需求激增下，為半導體帶來龐大商機，也帶動居全球領先地位的美日台半導體廠強勁的獲利成長動能，分析師估美國、日本、台灣半導體廠2025、2026連續二年獲利成長幅度皆高達二位數。投信法人建議，可布局半導體等主題型基金掌握投資契機。

台新美日台半導體基金將於10月1日開募，經理人蘇聖峰指出，過去50年來，幾乎每隔十年就出現一次技術革命，美國都居領導地位也主導規格。美國IC設計全球市占率68%，設備市占率全球第一；美IC設計公司輝達、高通、博通、超微等，營業額名列前茅。日本則掌握半導體材料及特殊設備獨霸地位，半導體前段工序常用材料有19種，14種由日企主導，其中曝光用光阻劑市占100%，另半導體特殊設備的洗淨設備及自動化測試設備全球市占皆第一。

台灣晶圓製造與封測競爭力稱霸全球，先進製程晶圓製造全球市占率達90%，IC設計市占全球第二，封裝測試市占全球第一，半導體上中下游已成聚落。

IC設計 半導體 美國

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