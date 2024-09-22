第4季基金投資趨勢／收益資產趨勢成長股 各押五成

第一金投信指出，迎接新一波降息資金行情與11月美國大選不確定性，金融市場動盪擴大，第4季投資宜採取「降波動、攻動能」配置策略。建議投資人，收益資產占五成，包括投資等級債、公用事業資產等；趨勢成長股也占50%，配置人工智慧（AI）趨勢股、台股與日股等。

第一金投信表示，美國啟動此輪首次降息，且降息幅度達2碼（即0.5個百分點），終結長短債利差2022年底以來的倒掛局面，顯示市場對經濟趨緩的疑慮。今年內還有兩度降息可能，年底的利率水準預估最低回到4%至4.25%區間，提升市場對低波動、收益資產的需求。

在收益資產，第一金美國100大企業債券基金、第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金可各占25%。這兩檔基金提供月配息級別，在新降息循環啟動後，市場對於收益需求提升，也帶動相關資產投資評價重估。

第一金美國100大企業債券基金主要投資美國S&P前100大企業發行的債券，現階段鎖定較高評級債券、縮短存續期，採取長、短天期均衡配置的啞鈴策略，伺機加碼短期及長期公司債；平均信評為A-；產業分布以金融債占28%最多，再來是核心消費債的16.8%、科技債的13.2%。因應降息循環，產業配置上將加碼公用事業及核心消費標的。

至於第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金，則是投資公用事業防禦性股票，現階段基金投資重視企業獲利提升能力，留意三大布局方向，一是AI應用及資料中心建設，助攻電力產業；第二是天然氣及電力價格改善，整合電廠及管線業者受惠；第三是經濟復甦，全球運量提升，交通基建設受惠動能回溫。基金的產業分布以公用事業股占56.7%最多，工業股16%次之。

在積極型成長配置中，第一金投信偏重日股及台美AI科技新趨勢股。其中，第一金量化日本基金建議配置20%，該基金採取雙量化模型操作策略，納入多因子選股模型與市場風險偏好模型輔助，大、小型股不設限，龍頭、價值與成長潛力股皆納入。這檔基金在9月2日成立後，進入投資組合進場建置期，現階段較看好資訊科技、工業及非核心消費股等。

第一金全球AI人工智慧基金建議配置15%，基金近九成為美股，七成投資資訊技術領域，包括軟體AI應用及硬體AI基礎建設等，涵蓋資料處理，網路安全及自動駕駛等相關個股。全球經濟前景放緩，市場更關注AI實質獲利成長性。美國許多科技股業績良好，但展望卻不如預期，造成股價大幅波動，但第一金投信認為，目前的市場雜音只是短期現象。

第一金創新趨勢基金同樣配置15%，該基金為純台股投資，鎖定趨勢科技標的。基金聚焦五大主軸，新應用、新產品、新技術、新市場及新營運之台灣趨勢題材，納入半導體、電動車、生成式AI、WiFi7、資料中心、散熱等關鍵投資標的。基金前三大持股為台積電、鴻海、聯發科。

第一金投信強調，AI、高速運算持續增加投資，消費電子將進入年底鋪貨旺季，都有利台股走勢。此外，股市高漲後挹注民間財富效果，刺激需求，帶動台灣產業與經濟持續成長。