全球市場觀測站／非投等債後市可期

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

聯準會上周利率會議宣布降息2碼，繼歐洲央行後，美國也展開降息循環，帶動主要股債市同步走高。在美國經濟可望軟著陸情形下，具較高殖利率的非投資等級債後市可期。

此次聯準會降息2碼，但從利率點陣圖來看，今年底前有望共降息4碼，也就是說，11月與12月的兩次會議可能是各降息1碼，預估2025年、2026年則是分別降息4碼、2碼。野村投信表示，相較部分分析師積極的降息預期，聯準會認為美國經濟仍具韌性，軟著陸機會高，且過往超低利率時代將不再復返。事實上，美國就業市場雖有趨緩跡象，但表現仍不錯，上周公布初領失業救濟金減少1.2萬人至21.9萬人，低於預估。消費方面，8月整體零售銷售月增0.1%，略優於預估的月減0.2%，顯示經濟持穩，美國經濟雖出現降溫，但未現衰退跡象，聯準會降息也不必過於積極。

隨著降息循環展開，美國公債殖利率雖自低點小幅回彈，但風險性債券仍呈上漲走勢。野村投信指出，降息有利債券價格上漲，美國經濟相對穩健下，非投等債不僅能提供較投資級公司債更高的債息，債券違約率亦可望保持相對低檔，且近年來美元非投等債信評分配出現變化，具較高信評等級的BB級比重持續增加，7月底ICE美銀非投資級債券限制指數中，高達53%組成屬於BB等級信評，僅有12%屬於CCC等級及以下，有助於抵禦經濟的下行風險。

除市場資金持續回流，今年來美元非投等債發行金額76%屬再融資，實際淨發行債務有限，市場供需健康。此外，美國非投等債接近到期的債務仍相當少，2027年前只有約12%債務到期，整體非投等債發行人短期融資壓力有限，供需面可望維持有利於非投資級債價格的格局。

美國經濟 降息

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