法人：AIO策略 鞏固收益

美國聯準會降息2碼，根據歷史經驗，預防性降息後，股市行情表現可期。著眼政策轉換的布局甜蜜點，投信法人建議第4季布局可採「AIO策略」鞏固收益。

安聯投信表示，經濟腳步放慢、但仍正面，軟著陸成為經理人共識，但仍須留意是否有尾部風險；若以S&P500為例，企業獲利連續四季正成長，且為2022年第4季以來最佳季度成長，許多類股也有雙位數成長。

對於第4季布局，安聯投信建議可採「AIO策略」。「A」是指Active，收益成長組合，進場無須擇時。市場事件不確定性和經濟雜音或增添擾動，軟著陸情境有利股債資產，多元配置成長股、非投資等級債與可轉債的組合，持續參與後續牛市，提供下檔保護。

「I」是指Income，鎖定收益，爭取資本利得加分題。降息循環已啟動，把握時機建立具有收益吸引力的固定資產配置，隨政策朝正常化邁進，挑選投資等級或短年期債券降波動，搭配複合債券爭取資本利得加分機會。

例如軟著陸背景下，可轉債表現可以期待，且可望受惠於落後補漲族群的表現，同時亦提供下檔保護。財報穩健，經濟走緩也有餘力支應債息可作為平衡波動的優質選項。

「O」是指Opportunity，AI需求強勁，驅動結構成長動能，美股AI概念、台股和智慧城市主流題材行情可期，留意評價面具吸引力和資金輪動帶來的補漲行情，著眼2025。安聯投信表示，AI仍為成長亮點，且下一階段爆發的基礎正在奠定，需求帶動，前方還有好光景，建議可從不同步調的產業周期找機會。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭分析，近期美國的數據較為紛雜，但整體上經濟仍具韌性、通膨緩解的趨勢未變。長期而言，美股基本面展望良好，仍有利市場投資氣氛。整體來看，9月為股市與科技產業消息淡季，加上聯準會降息與日圓升值壓力較大等不確定性，預估股市波動性持仍大，建議採多元組合基金分散震盪風險。