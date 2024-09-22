法人：Q4股債各半 布局AI、台日股、投等債、公用事業

第一金投信指出，迎接新一波降息資金行情與11月美國大選不確定性，金融市場動盪擴大，第4季投資宜採取「降波動、攻動能」配置策略。建議投資人，收益資產占五成，包括投資等級債、公用事業資產等；趨勢成長股也占50%，配置人工智慧（AI）趨勢股、台股與日股等。

第一金投信表示，美國啟動此輪首次降息，且降息幅度達2碼（即0.5個百分點），終結長短債利差2022年底以來的倒掛局面，顯示市場對經濟趨緩的疑慮。今年內還有兩度降息可能，年底的利率水準預估最低回到4%至4.25%區間，提升市場對低波動、收益資產的需求。

在收益資產，第一金投信指出，在新降息循環啟動後，市場對於收益需求提升，也帶動相關資產投資評價重估，可布局第一金美國100大企業債券基金、第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金。

在積極型成長配置中，第一金投信認為，目前的AI市場雜音只是短期現象，投資人可長期布局全球AI人工智慧基金。另外，AI趨勢有利台日股，投資人也可以布局相關基金。

第一金投信強調，AI、高速運算持續增加投資，消費電子將進入年底鋪貨旺季，都有利台股走勢。此外，股市高漲後挹注民間財富效果，刺激需求，帶動台灣產業與經濟持續成長。