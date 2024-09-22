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美國總統大選年 股市震盪時間可能持續到10月

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

歷史經驗顯示，8月開始到9月，通常是股市相對疲弱的月份。路博邁投信指出，若為總統大選年，震盪的時間更可能持續到10月。如今不論是成長疑慮、人工智慧（AI）的變現性、央行政策的路徑、選舉，乃至地緣政治局勢等，都是變數。股市若沒有顯著降溫，至少也會有明顯波動。手中握有股票的投資人，可以考慮以債券納入投資組合，為投資加點防護。

路博邁投信指出，股債報酬負相關的環境再度浮現。隨著美國通貨膨脹下滑、就業市場降溫，市場的焦點從通膨轉向成長隱憂，股債的負相關性似乎重回市場，因為成長降溫甚至衰退預期升溫的情況下，股市波動增加，但市場對降息的預期提高，是最有利債券表現的環境。

路博邁投信指出，若市場焦點持續關注在成長而非通膨，則股債報酬負相關的情況可能持續。統計顯示，當通膨的水準及走勢主導市場氣氛時，股債表現通常呈現正相關，也就是股債齊漲齊跌。此時，投資組合同時持有二者，對整體的績效影響和抗震效果有限。

然而，路博邁投信指出，如果市場的關注焦點回到成長議題而非通膨，則股債表現通常呈現負相關。此時，如果在股票部位加入債券，是降低投資組合波動效果最顯著、最有效益的時候。

債券 通膨

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