挑選ESG基金 掌握四策略

ESG投資商品種類多，法人表示，ESG投資兼具抗震性和獲利潛力，參與高純度永續投資的基金，可實現財富增長與環境保護的雙贏，建議投資人應要基於個別產業特性，進行全方位考量，並重視企業改善決心與努力，而非僅以低碳排作為唯一指標。

據美銀統計，企業在ESG評比的排名愈好，未來的EPS波動度就愈低，反映出高ESG評比企業的營運穩定度高，具有更高的長期投資價值、更有機會創造更佳的股東報酬。讓企業是否願意肩負永續經營責任，成為投資評估重要指標。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，在永續投資當道趨勢下，永續不能只當口號，而是要親身力行；以投資人角度來說，有兩大理由一定要力行永續投資策略。

法人建議ESG基金投資策略

首先，可透過投資強化企業重視 ESG 的意願，對環境更為友善；第二是降低長期投資風險，因為在投資過程中增加檢視企業的 ESG 落實情形，可以避免投資具有較高 ESG 潛在風險的企業，該類企業很可能更容易在未來遭遇法規、成本或營運方面的困難，因此永續投資可以幫助投資人降低長期投資風險，保護投資績效。

此外，具兩大方式可容易區別是否認真執行永續及ESG概念的挑選法。首先，是用市場具有公信力的評等機構給的評級，另一種是藉由基金的投資方針，確保投資概念是否涵蓋永續性。

例如包括：晨星永續投資評級，會依據ESG風險程度評估出五個級距，表現最好的級距給予五顆地球；而MSCI ESG評分採用最優（AAA）到最差（CCC）共七種評分，評分越高，代表由E （環境）、S （社會）及G （公司治理）三個面向的整體表現愈佳；另外，理柏ESG評分，針對E、S、G的10大面向給予評分，分數越高代表ESG表現較佳且訊息揭露程度高。

因此當多家第三方機構給予該基金的ESG評分越高或越肯定，更能彰顯該基金在ESG數據透明度、ESG應用程度等面向等多面向更符合ESG指標。

此外，除了基金本身，也可留意這些第三方機構對於管理該基金之資產管理公司的評分。

細看投資內容大不同，同樣是永續、ESG名稱的基金，但會因為投資策略的不同而影響到企業涉入ESG的純度。市場上的ESG基金，投資策略大概分為以下幾種類型：

一、排除法：僅排除特定產業，如不符合投資人價值觀的公司（如博弈、軍工產業），此策略的「永續」純度較低。

二、ESG整合法：投資團隊構建財務評估模型，將ESG因子納入公司財務基本面分析，基金經理人據此作出投資決策，以提升基金的報酬與風險管理，具備較高的「永續」純度。

三、聚焦永續策略：將ESG明確設定為基金的投資目標、範圍及投資流程，對公司是否符合永續性主題進行正面與負面審查，達到極高的「永續」純度。

四、影響力投資：不僅追求財務回報，還要求創造具體的ESG正面影響，例如對減碳貢獻突出的技術和公司，這是四個階段中「永續」純度最高的策略。

此外，聯合國開發計劃署（UNDP）最近的「人民氣候投票」顯示，86%的受訪者希望各國加強氣候行動，80%希望自己的國家能夠強化對氣候變遷的應對承諾，78%希望政府能夠保護受到極端天氣影響的民眾，69%認為氣候變遷已經對人生重大決策產生深遠影響，表明氣候變遷和ESG相關基金已成為投資人關注的重點。

法人補充，ESG基金的投資主要還是須重視其選股邏輯與策略，近年來環保意識抬頭，公司治理也漸成要角，電動車大廠特斯拉（Tesla）標榜低碳排，2021年透過電動車等產品，一年就減少840萬公噸的CO2排放，較前一年進步68%，2022年卻被標普道瓊指數公司從標普500 ESG指數中剔除，理由包含工作環境惡劣、種族歧視、多起行車事務傷亡訴訟等爭議事件，甚至還有併購案爭議影響股價表現，證明低碳排不等於高ESG。