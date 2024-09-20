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ESG基金投資規模大增 躍新顯學

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

科技與創新驅動著人類文明的發展，許多大型科技公司已將永續發展納入公司治理。觀察國內ESG基金投資規模，法人指出，ESG投資已成全球長線投資顯學。

據投信投顧公會ESG基金數據專區統計，2023年12月底國內ESG基金達到128檔、規模達新台幣5,278億元，年增率分為25.5%及49.9%，預估在2030年底前，台灣將有1,350億美元的個人投資會投入ESG永續投資標的，顯示ESG投資已成為國內外未來五至十年的投資顯學。

此外，坊間ESG評比會以依企業特性有不同的評比重點，以Sustainalytics ESG Raing為例，台積電的主要ESG Issue包括人力資本管理 、產品治理、公司治理、資源利用；若換成Apple，則會是人力資本管理 、公司治理、 商業倫理、數據隱私與網路安全，可據此區別出企業與其同業的優劣勢。

另外，其他大型企業，包括微軟在永續發展報告中，承諾在2030年前實現負碳排放、水資源正效益和零廢棄物，並特別針對「範疇3」碳排放採取額外措施以減少排放。

在主動式基金方面，以高盛氣候與環境永續基金為例，該基金自2009年4月成立，採用「影響力投資」的投資策略，結合基本面分析與深度永續研究，構建優化的投資組合。

ESG ETF上，以元大臺灣ESG永續ETF（00850）追蹤的臺灣永續指數來說，包含14項ESG評鑑，包括：水資源使用、環境保護、人權與社區、勞動基準、公司治理、稅務透明度等，當成分股EPS的可預測性增加，更有助於投資人長期投資信心，追求資產成長的投資目標。

ESG債券方面，群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄表示，重視ESG的企業，長期獲利相對穩健。

ESG

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