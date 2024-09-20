基金特蒐／歐債、新興債 前景亮麗

美國聯準會（Fed）在9月18日降息2碼（0.5個百分點），開啟降息周期，有利債市。安聯多元信用債券基金經理人紐曼（David Newman）表示，全球市場的情境已從硬著陸轉變為較緩和，這對企業債是利多。全球債券投資機會多，特別看好歐債及部分新興市場債。

安聯多元信用債券基金成立於2016年，以絕對報酬為長期投資目標，透過投資全球債市，以求獲取超越基金績效參考指標的長期報酬。國人對這檔基金相當捧場，持有基金比重逾五成。如果選擇美元穩定月配息級別，年化配息率通常超過6%，收益率有吸引力，也是國人青睞的重要原因。

安聯多元信用債券基金全球動態布局，同時遵守嚴謹的投資流程，分析標的時不忽略總體評估，並且客製風險控管系統，以抵禦逆風環境。基金的目標報酬為年化擔保隔夜融資利率（SOFR）+3%，目標年化波動率則是低於3%。

安聯多元信用債券基金經理人紐曼（David Newman）。 安聯投信/提供。

紐曼小檔案、操作心法、投資小叮嚀

紐曼會依據不同區域的經濟及信用周期，彈性投資全球信用債市，主要投資標的包括投資等級債、非投資等級債券、新興市場企業債及資產證券化資產等。就信評分布來看，目前以BBB級債為最大宗，占41%，其次是BB級債的36%，以較佳的長期風險報酬比為目標，並減碼CCC級債。依晨星數據，這檔基金的平均信評為BBB-。

整體來看，在安聯多元信用債券基金，投資組合利差介於非投資等級與投資等級之間，平均信評維持投資級，非投資等級債原則上不超過四成。紐曼希望達成適中的報酬風險，並降低信用周期的影響，同時留意明日之星的升評機會。

在產業分布方面，安聯多元信用債券基金目前以銀行債占23%最高，再來是不動產債的8%、醫療保健債以及運輸債各占7%、通訊服務債占6%。就市場分布來說，以西歐占59%最多，再來是北美債28%，其他則是新興市場債，以拉丁美洲債為主。

紐曼看好歐債，主要是因為歐洲央行（ECB）及英國央行比Fed更早降息，且仍有降息空間。至於新興市場債，可望受惠於Fed降息，尤其是基本面強、負債占國內生產毛額（GDP）比重低的新興市場，鎖定槓桿低、品質優的新興市場信用債。

就債種而言，安聯多元信用債券基金分散布局成熟市場，伺機布局前景改善的新興國家；在金融債方面，主要布局優先順位債；在非金融債方面，偏重到期日較近的債券；證券化產品則以非機構資產抵押證券（ABS）及商業不動產抵押擔保債券（MBS）為主。

基金參考指標、基金前四大標的、全球債券基金新台幣報酬率

展望後市，安聯投信認為，在Fed採取預防性降息之後，目前整體經濟前景仍正向。尤其利率自限制性的水準下降，有望緩解成長領域的逆風。但市場仍需時間消化政策調整，加上仍有美國大選及地緣政治等不確定因素，布局環球多元信用債有望降低風險。