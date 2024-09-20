美降息效應 投信：股債均衡配置 抗震

美國聯準會降息2碼，投信法人表示，隨著經濟有望實現軟著陸，股債風險性資產表現也將獲得支撐；惟市場仍存在不確定性，包括選舉變化、財報結果和經濟數據都難免使市場短線震盪。因此，在參與市場投資機會的同時，仍會建議維持股債均衡配置，除了同時兼顧股債機會，也可分散單一資產的波動風險。

凱基投信表示，美國經濟動能雖然放緩，考量降息對經濟的滯後性，即使未來美國經濟數據轉弱，Fed擴大降息可望支撐美國經濟軟著陸。市場已大部分反映通膨降溫與降息預期鞏固下，且企業獲利成長仍挹注股市動能下，對股市維持正向看法，且股市輪動可望延續。

債券方面，凱基美國非投等債基金經理人鄭翰紘表示，本次會議前降息預期已經升溫，帶動利率走降。由於目前市場已經反映比聯準會點陣圖更為積極的降息路徑，且從點陣圖變化可知，在第一次快速降息後，聯準會並不預期會連續快速降息，且終點利率大致維持不變，此階段仍建議聚焦債券票息收益將比期待利率走降帶來的債券資本利得更為重要，因此更偏好投資等級債中較低評級，以及非投資等級債中的較高評級者，適度承擔信用風險，透過利差優勢強化息收效果，有利報酬率與投資效率。

滙豐超核心多重資產基金基金經理人楊博翔認為，地緣政治以及美國總統大選議題仍可能不時擾動投資氛圍，因此建議投資人仍可選擇以廣納多元主題的多重資產基金作為核心布局策略。其中股票部位可聚焦長期具有成長趨勢題材如AI科技相關，並搭配兼具股利率及防禦優勢的基礎建設股票。債券部位則可配置低波動債券，進一步降低投資波動，且增加收息機會，將能有效掌握市場輪動節奏。