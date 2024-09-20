印度股亮眼 可長線布局

多數亞洲股市在8月出現大幅下跌的現象，但同期間的印度股市卻呈現多次創新高的繁榮景況，法人表示，自6月大選後至今，印度股市已上漲超過15%，印度基金具備長期投資潛力，穩定的政治局勢及全球最高的經濟成長率將持續推動印度的發展。

根據彭博統計，自6月印度大選結束至9月18日為止，印度SENSEX指數漲幅超過15%，三個月內更多次創下新高，其中，9月16日當周，指數更是數度站上83,000點的歷史高點。

先機亞太股票入息基金投資團隊表示，印度股市最大的優勢是穩定的政治局勢及全球第一的經濟成長率，大選落幕後，莫迪政府預計將推動經濟改革，包括基礎設施發展、數位經濟和財政整頓，為未來的經濟成長創造了有利的環境。

印度剛創下全球最高的GDP成長率，預計2023至2024財年的GDP將達8.2%，在全球經濟充滿不確定性的背景下，體現印度強勁的經濟基本面和有效的政策措施。

展望印股後市，先機亞太股票入息基金投資團隊表示，莫迪總理的連任應能確保印度的持續穩定，加上積極的經濟前景及強勁的企業業績，從長遠來看，印度仍將是長期投資的最佳標的之一。

印度中小基金經理人林光佑表示，印度總理莫迪的政黨雖在大選喪失些席次，但莫迪施政影響力尚未消退，仍相當看好其後續施政帶給印度經濟的貢獻，未來五年的GDP還有可能達雙位數成長，印度五年內可脫胎換骨。美國降息也不致影響印度經濟變化，印度出口占GDP約2%。因此，以內需為主的印度市場還是要看內需製造業的成長；尤其在產業百花齊放之下，中小型企業的爆發成長性值得期待。