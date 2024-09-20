FOMC會議宣布降息兩碼，被解讀為預防性降息，雖然美股在訊息釋出後出現小幅震盪，但法人指出，觀察近十年第4季全球主要指數平均表現，近乎全數上揚，建議以多重資產基金掌握第4季股債皆旺的行情。

觀察過往美國降息期間，美股走升機率高，且隨時間進入第4季傳統旺季，統計近十年全球主要指數在第4季平均表現，幾乎全數上漲，且強勢市場主要集中美國、日本、台灣、印度等，僅有俄羅股市收跌，顯見從現在起進駐市場，有高機率可搭上第4季的多頭列車。

保德信市場策略團隊主管葉家榮表示，受惠於年底消費旺季行情，近十年來MSCI世界指數在第4季平均漲幅達4.85%，而美股四大指數包括費城半導體、道瓊、S&P500、那斯達克指數同期漲幅全數超越MSCI世界指數，而亞股中的日經225指數、台股OTC與加權指數，還有上證綜合、印度、印尼等市場，也全數勝過MSCI世界指數，這些漲勢超前的市場，第4季漲幅平均高達4.8%至11%。

葉家榮指出，除了第4季向來為旺季，本次預防性降息有利於資金成本降低，對股市具正面幫助，雖然預防式降息主要是聯準會看到近期美國勞動市場開始降溫，製造業持續疲弱，不過，其他多數數據表現仍十分正向，包括美國第2季實質GDP成長3%、服務業PMI位於榮枯線之上、消費者信心回升，以及美國企業獲利今年仍有望達兩位數成長等，在在顯示基本面表現堅實，從聯準會主席鮑爾本次談話中亦得到同樣的看法。

安聯投信表示，隨政策轉向寬鬆周期，有望提供經濟和基本面更多支持，根據過往經驗，未陷入衰退的情境下，股債資產在降息後均有表現空間，邁向第4季，面對諸多不確定性，應可以多重資產作為核心部位，參與趨勢明確的主題領域，顧收益抗震盪，持續參與多頭行情，建議投資人可以多重資產主動布局。

由於股市高檔須留意震盪，以複合資產兼顧成長及收益，參與行情無須擇時；以投資級公司債為主，搭配短存續期的非投等債，掌握資本利得及收益，緩和波動。