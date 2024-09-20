瀚亞新基金商品 下周一募集

首檔同時聚焦亞洲科技初級與次級市場的股票基金即將登場，瀚亞亞洲科技資本家股票基金-A與SA級別，投資人可參與到優質新股上市、股權增資等VIP級的投資機會；該基金將於9月23日起開始募集，保管銀行為永豐銀行。

瀚亞投資大中華區總裁暨台灣總經理王伯莉表示，瀚亞境內有瀚亞美國高科技、瀚亞高科技兩檔基金，績效都非常好，對於科技領域很有信心，加上瀚亞在亞洲11個國家都有在地研究團隊，因此暌違三年推出這檔旗艦型產品。

瀚亞亞洲科技資本家股票基金-A與SA級別經理人林元平指出，所謂的BIG三大優勢包括匯集瀚亞11個研究團隊共同推薦當地最佳科技類股（Best Ideas）、藉由瀚亞新加坡與母集團保誠人壽在亞洲指標性的網絡與地位，以參與優質新股上市機會（IPOs）、亞洲科技基期較全球與美國低，成長性與發展前景受龐大人口紅利與市場份額支撐（Growth）。

林元平表示，投資廣度很重要，該基金聚焦在亞洲科技，就是為了在對的時間做最好的配置，不會過度被單一國家或產業影響。在地選股方面將層層把關，亞洲各國在地研究團隊會使用量化因子篩選，有效地識別符合基金所需股票，並縮小研究範圍；初步量化後，再加入各地在地投資團隊從多方面分析選出最佳投資建議；最後，基金研究團隊再從股票池當中進行最後一步精選，並建構出70%至100%的在地選股投資組合。

投資策略另一大亮點，是將亞洲科技在初級市場的股票納入投資組合。

林元平說，透過母集團保誠人壽在亞洲強勁網絡、瀚亞投資團隊與投資銀行的良好關係，獲得充足且優質的新股上市機會。若能在投資組合適當加入初級市場股票，有機會創造更多的超額報酬。

林元平說，AI議題持續發酵，未來發展需要美國的大腦，搭配亞洲供應鏈的肌肉與四肢，看好亞洲科技在AI供應鏈上扮演的角色。