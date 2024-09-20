美聯準會（Fed）降息兩碼，全球貨幣政策轉寬鬆，美元偏弱、黃金資產吸引力提升，中長期金價受全球央行買盤與地緣風險支撐，黃金及貴金屬基金績效近一年績效亮眼。投信法人建議，積極型投資人可以5%至10%的資金操作相關基金。

現貨黃金近期一度衝上2,600美元，創下歷史新高後回落。觀察近一年及今年來黃金及貴金屬相關基金績效，包括施羅德環球黃金、DWS投資黃金貴金屬股票、富蘭克林黃金、貝萊德世界黃金、晉達環球黃金、新加坡大華黃金及綜合，績效報酬皆達25%以上，表現亮眼。

黃金及貴金屬相關基金績效 圖／經濟日報提供

法人分析黃金後市展望樂觀，原因有二。首先，歷史經驗顯示降息後黃金表現有續航力：利率是持有黃金的機會成本，因此降息循環率持續降低，黃金評價將持續看升。

其次，全球央行買盤未見消退：在聯準會快速升息的過程中，全球央行積極買入黃金帶動金價逆勢上漲，就算通膨進入降溫趨勢，但根據世界黃金協會統計，今年上半年全球央行買超黃金創2010年以來同期新高，顯示需求並未減少，6月調查顯示有69%央行表示將調升黃金儲備，買盤持續支持黃金價格。

富蘭克林證券投顧表示，聯準會本次以降息兩碼作為本波降息循環的起手式，展現應對經濟前景不確定的企圖心，迎接全球央行貨幣政策轉為寬鬆，伴隨美元走勢偏弱，有利黃金資產吸引力，中長期則看好央行買盤與潛在地緣不安的避險買盤，加上黃金礦脈的長期探勘不足，將持續支撐金價。惟考量黃金相關資產短線漲幅已大，金價屢創新高後仍須慎防獲利了結賣壓，

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬‧蘭德（Steve Land）分析，展望未來，生產成本將隨時間推移走高，但金價也會隨之走高，考量與礦脈開發相關的固定成本較高，這使金礦股即使在利潤率持平下也能賺更多錢，而對頂級探勘和開發公司而言，他們的獲利能力還有更大的上行空間，因它們當前的估值普遍較低。

蘭德指出，與俄烏戰爭相關的制裁凸顯了央行面臨的一些風險，如：帳戶被凍結、資產被扣押、無法在許多金融系統上進行交易，結果就是，非美元貿易活動增加。

許多貿易夥伴不想承擔其他國家的貨幣風險，但黃金提供了一個龐大的流動性市場，有鑑於全球緊張局勢日益加劇，黃金似乎越來越有吸引力。