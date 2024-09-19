在地精選個股加上新股上市雙引擎 瀚亞新基金9月23日募集

首檔同時聚焦亞洲科技初級與次級市場的股票基金即將登場！睽違三年，瀚亞將發行新產品-瀚亞亞洲科技資本家股票基金-A與SA級別，主打BIG三大策略，讓投資人可參與到VIP的投資機會；該檔基金將於9月23日起開始募集，保管銀行為永豐銀行，有興趣的投資人可洽詢銷售機構。

瀚亞投信表示，所謂的BIG三大優勢包括：匯集瀚亞11個研究團隊共同推薦當地最佳科技類股（Best Ideas）、藉由瀚亞新加坡與母集團保誠人壽在亞洲指標性的網絡與地位，以參與優質新股上市機會（IPOs）、亞洲科技基期較全球與美國低，成長性與發展前景受龐大人口紅利與市場份額支撐（Growth）。

瀚亞亞洲科技資本家股票基金-A與SA級別經理人林元平表示，在地選股方面將層層把關，亞洲各國在地研究團隊會使用量化因子篩選，有效地識別符合基金所需股票，並縮小研究範圍；初步量化之後，再加入各地在地投資團隊從多方面分析選出最佳投資建議；最後，基金研究團隊再從股票池當中進行最後一步精選，並建構出70%-100%的在地選股的投資組合。投資策略上的另一大亮點，就是將亞洲科技在初級市場的股票納入投資組合。林元平說，透過母集團保誠人壽在亞洲強勁網絡、瀚亞投資團隊與投資銀行的良好關係，獲得充足且優質的新股上市機會。若能在投資組合適當加入初級市場股票，有機會創造更多的超額報酬。

林元平說，AI議題持續發酵，未來的發展需要美國的大腦，搭配亞洲供應鏈的肌肉與四肢，看好亞洲科技在AI供應鏈上扮演的角色；同時，亞洲與美國或全球市場相比，半導體、生成式AI、電子商務及IT服務等四大主要題材的全球貢獻度在未來十年成長率將更加顯著。若以評價面來觀察，相較美國科技或全球科技股票，亞洲科技股仍處於較低水位；在聯準會進入降息循環，且亞洲科技重要性逐漸攀升之後，亞洲科技股的後市行情仍值得期待。