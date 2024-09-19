睽違4年Fed降息2碼 關注新興市場債券、台股、美股

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策會議中，決定把基準利率調降2碼（0.5個百分點），新的利率範圍為4.75%至5%。睽違四年降息2碼，開啟降息循環。「鉅亨買基金」研究部回顧過去首次降息後一年各資產平均報酬發現，在未陷入衰退的情況下，新興市場債券、台灣股票和美國股票表現最佳，建議投資人可提前留意布局。

同時，聯準會主席鮑爾在記者會上表示，美國經濟依然強勁。聯準會預測全年通脹率將達到2.3%。「鉅亨買基金」研究部表示，整體來看，聯準會對通膨控制的進展表示滿意，未來將繼續根據經濟狀況調整政策，以平衡經濟成長與潛在風險。

「鉅亨買基金」研究部回顧以往降息循環，目前長短利差仍遠高於1%、金融壓力小，且新增就業人數相對多，和過去因即將衰退而降息的情形有所不同，更接近預防式降息，未來經濟硬著陸的機率相對低。

根據過往經驗，若為預防性降息，幅度則僅降1碼或更少。不過本次儘管經濟數據尚未顯示衰退警訊，聯準會依舊選擇降息2碼。「鉅亨買基金」表示，「雖然不確定聯準會是否掌握更多可能衰退訊號，但我們仍認為未來陷入經濟衰退機率較低。」

因此，回測過去在聯準會首次降息當月底進場，並計算一年後經濟是否陷入衰退時的平均報酬率，以更精準掌握投資方向。「鉅亨買基金」指出，在未陷入衰退的情況下，新興市場債券、台灣股票和美國股票表現最佳，平均報酬率分別為32.1%、18.7%和16.5%。若經濟陷入衰退，美國公債、美國投資級債券和新興市場債券表現較佳，平均報酬率分別為10.4%、6.2%和3.7%。

「鉅亨買基金」建議投資人，根據歷史經驗，目前進入經濟衰退可能性較低的狀況下，可優先布局新興市場債券、台灣股票、美國股票，運用「鉅亨買基金」全系列基金終身零手續費優惠，降低投資成本。此外，若擔心無法即時掌握市場變化，也可考慮使用平台的旗艦投資方案「超底王」，克服人性衝高殺低的盲點，逢低自動加碼，維持紀律投資，提升個人投資效率。

美國公債 降息

延伸閱讀

50年來首見！聯準會大選年改變利率政策

Fed 降息2碼 分析師曝5個買金融股的理由

「債券已反應這課學到了嗎？」 網反嗆：才兩碼開始就跳出來嘴會不會太早

Fed降息2碼 法人預期美選後再降2碼、股市投資以防禦型或優質資產為主

相關新聞

黃金基金 績效閃亮

美聯準會（Fed）降息兩碼，全球貨幣政策轉寬鬆，美元偏弱、黃金資產吸引力提升，中長期金價受全球央行買盤與地緣風險支撐，黃...

瀚亞新基金商品 下周一募集

首檔同時聚焦亞洲科技初級與次級市場的股票基金即將登場，瀚亞亞洲科技資本家股票基金-A與SA級別，投資人可參與到優質新股上...

多重資產 買點到了

FOMC會議宣布降息兩碼，被解讀為預防性降息，雖然美股在訊息釋出後出現小幅震盪，但法人指出，觀察近十年第4季全球主要指數...

印度股亮眼 可長線布局

多數亞洲股市在8月出現大幅下跌的現象，但同期間的印度股市卻呈現多次創新高的繁榮景況，法人表示，自6月大選後至今，印度股市...

美降息效應 投信：股債均衡配置 抗震

美國聯準會降息2碼，投信法人表示，隨著經濟有望實現軟著陸，股債風險性資產表現也將獲得支撐；惟市場仍存在不確定性，包括選舉...

聯準會放鴿 匯豐投信：股債有望同步受惠

美國聯準會9月最新的貨幣政策決議一次降息2碼、符合市場期待，將聯邦基準利率下調至4.75-5.00%的利率區間，這也是繼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。