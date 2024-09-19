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主動式台股基金 回溫

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

台股下半年來屢屢上演大怒神行情，但並沒有嚇跑投資人，反而趁危機入市，帶動主動式操作的台股基金規模重回歷史次高水位，其中今年績效較佳及各家招牌旗艦基金最受投資人青睞。

台股今年來漲勢仍居全球股市前茅，不過下半年震盪加大，加權股價指數7月下跌逾800點，創2022年9月以來單月之最，8月高低點落差擴增至近3,000點，但也提供此波行情驚驚漲以來，苦無上車機會的台股基金投資人波段布局時點，進一步帶動台股基金規模止跌回升。根據投信投顧公會公布數據顯示，台股基金（國內投資股票型）規模7月流失359億元，跌幅達6.3%居各類型之冠，8月回檔幅度雖擴大，但逢低買盤推升台股月線由黑翻紅，台股基金規模也較7月增加311.2億元、增幅5.9%，回升至5,579.6億元，僅次6月創下歷史新高的5,627.9億元。

觀察下半年以來台股基金規模增加排行前十名，復華、統一投信各有三檔，安聯、國泰及路博邁投信則各有一檔入列，標的多為各家招牌旗艦基金，且今年來績效表現皆優於類型平均，其中復華復華、復華全方位、復華高成長基金均逾三成。

復華全方位基金經理人呂宏宇表示，先前美國聯準會主席表明貨幣政策將全力支撐就業市場，已大幅降低美國經濟衰退及股市大跌風險，預估展開降息循環後，經濟動能將逐步回溫，使股市多頭趨勢延續，後市若遇市場震盪，建議可逢低分批布局。布局上，由於AI需求仍強勁，相關概念題材仍是電子股焦點，或留意基期相對較低之轉機股，及降息受惠題材。

安聯投信台股團隊表示，考量產業強弱表現不一致，值此在台股維持大區間格局，以及在等待消息明朗之際，科技產業成長仍集中在先進製程，且由 AI 帶動。美國四大雲端服務供應商仍積極投入AI資本支出，軍備競賽持續，台灣半導體硬體廠有望持續擁有成長動能。

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