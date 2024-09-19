AI相關商品 新題材助攻

Open AI最新的推理AI模型「Strawberry」（草莓）將問世，具備獨特推理能力，被市場喻為AI領域的突破，更是重新定義AI能力的重大創新，未來經過訓練後將可先思考再解決問題，AI伺服器需求將大幅成長，有機會帶旺科技基金表現。

PGIM JENNISON美國成長基金產品經理彭子芸表示，「草莓」除了讓Open AI的產品更上一層樓，也再度大幅提高市場對於AI伺服器的需求，儘管預期今年一般伺服器出貨占比仍將近九成，AI伺服器僅占12%，但就成長幅度而言，一般伺服器成長力道不及AI伺服器。

彭子芸分析，AI伺服器的營收成長貢獻高於一般型伺服器，2024年AI伺服器的整體產值將占整體伺服器市場的65%，其中又以AI晶片龍頭輝達將拿下整體市占64%最高，其次為AMD的8%、Intel的3%，其他自研晶片約占25%。

彭子芸說明，市場預估今年企業在生成AI的支出年增幅將高達三倍、達140億美元，並有望於2030年大幅成長至近5千億美元，美國大型雲端服務供應商也投入相關資源，像是亞馬遜今年資本支出集中在AI伺服器，將持續進行全球資料中心擴建計畫，Meta也預計在AI伺服器領域上投入更高比例的預算，Google則是在印度、新加坡、韓國展開以通用伺服器為主的資料中心建置計畫。