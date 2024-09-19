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企業財報佳 日股利多
日圓匯價自7月中以來明顯升值，但日本企業獲利預估並未受影響，投信法人表示，日本企業陸續發布財報與財測展望利多，日股持續獲得上修，顯示海外需求穩健、日本經濟復甦，將挹注日本企業獲利成長動能，日股基金長線動能可期。
富蘭克林坦伯頓日本基金經理人卓兆源認為，現階段日本股市正迎向結構性更高回報的正向前景，通膨回升推動企業擴大支出帶動經濟成長，尤其美中地緣政治情勢升溫之際，日本股市成為投資人尋求配置多元化的選項之一。
富蘭克林證券投顧建議，隨著日本經濟邁入復甦，且預期將有更多日本企業進行公司治理改善，建議投資人可將日股納入投資組合進行長期投資。
後續日本央行政策動作乃是動見觀瞻，基於7月底利率會議決議引發市場動盪的前車之鑑，預期日銀將採取溫和漸進的方式回收寬鬆政策。
本周五日本央行利率會議預估將按兵不動，不過央行總裁植田和男近期表態相較市場預期更加鷹派，評估後續的利率會議仍有進一步升息的可能性。
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