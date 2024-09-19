債券、公用事業 買點到

最新公布的9月美銀美林經理人調查報告顯示，經理人看好聯準會降息將支持美國經濟軟著陸，並將資金轉入利率敏感型資產，首推債券與公用事業等兩大類資產。展望未來，經理人認為影響市場表現的三大尾端風險為美國經濟衰退、地緣政治風險、通膨加速。

9月美銀美林經理人調查是在9月6日至12日進行，對管理5,930億美元資產的206位經理人進行調查，可能未反映近日市場對降息幅度的預期。當中，有79%經理人預期聯準會降息將支持美國經濟軟著陸。

可能影響市場的三大風險 圖／經濟日報提供

對於降息後看好資產類別，投資人可參考受訪經理人的想法。綜合來看，經理人認為資金將轉入最受惠降息的利率敏感型商品如債券與公用事業等，轉出科技股等成長型資產、能源與商品配置。經理人預期價值股表現將優於成長股，看好度創近十個月最高，並持續偏好高品質股票。此外，約九成經理人預期殖利率曲線將轉陡，比率創紀錄來最高。

富蘭克林證券投顧表示，參考歷史經驗，聯準會首次降息後三個月美股及美債漲勢可期，而美國經濟衰退與否將牽動股債走勢分化。基本情境預期本次是經濟擴張下的降息，有利股債市多頭延續，但需持續關注景氣走向及美國選舉發展，建議以美國平衡型及複合債券型基金為核心，搭配加碼日圓的全球債券基金，股市首選美國科技股、公用事業。

債市方面，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克看好，聯準會漸進式降息下債券與利率敏感型資產將最受惠，此外股市廣度已有改善且企業獲利仍穩健，掌握市場震盪與評價面修正時進場布局的機會。

中信優息投資級債ETF經理人呂紹儀認為，目前股市估值相對高，建議可適度調整資產配置，利用聯準會啟動降息循環前，順勢布局殖利率較高的投等債ETF，可望享有較佳的殖利率水準。

第一金投信也指出，降息有助公用事業基建等防禦產業評價重估，在利率修正趨勢下，公用事業股將有補漲動能，且在經濟趨緩下，也將帶動資金對低波動資產的偏好。此外，降息將帶來資金行情預期，循序漸進的降息，才能拉長資金動能延續，第一金投信表示，下半年行情暫緩的AI科技股，隨修正達滿足點，需求投資與營收獲利的實質數據展現，資金動能將再驅動AI科技股恢復成長之姿。