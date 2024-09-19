2024第4季基金投資趨勢／債六股四 押科技股、公司債

瀚亞投信指出，美國聯準會（Fed）將進入降息周期，加上經濟走向軟著陸，皆有助於股債資產的表現。展望第4季，建議投資人，在投資組合中，40%可配置在股票部位，聚焦美國科技、亞洲科技股及日股，30%在股債多重收益組合基金，30%在美元公司債基金。

瀚亞投信投資長林如惠表示，全球多數企業並未感受到經濟衰退的威脅，市場也持續上修對美國與歐元區的經濟成長預估。川普與賀錦麗民調拉鋸中，由於兩方提出的政見差異甚大，加上前一屆川普執政時，對金融市場影響很大，所以此次美國大選也備受市場關注。

在投資組合中，建議配置30%的股債組合基金，可達攻守兼備效益。以瀚亞多重收益優化組合基金來說，規模已突破百億元。該檔基金持有近40%的投資等級債與15%非投資等級債，其餘皆為各類別股票，包括成熟市場及新興亞洲等。如果選擇新台幣月配息級別，半年來的年化配息率約6%。此外，基金3月起增設日圓級別，有助於有閒置日圓的投資人參與全球股債行情。

就純股票基金來看，人工智慧（AI）可望帶動科技股中長線的表現，瀚亞投信建議投資人，可配置30%在科技股基金。瀚亞投信發行的科技商品相當齊全，包括瀚亞美國高科技與瀚亞高科技基金，以及新產品瀚亞亞洲科技資本家股票基金，投資範圍分別聚焦美國、台灣及亞洲科技類股。

其中，瀚亞美國高科技基金中長期績效皆居同類型前三名。基金有76.5%在美股，其次是荷蘭的5.7%、日本的4.1%；前三大持股為輝達的9.7%、微軟的8%、蘋果的7%。

瀚亞亞洲科技資本家股票基金將於近期募集，也是由瀚亞美國高科技基金團隊操盤，主要著眼於亞洲有完善的科技供應鏈、成長性勝過全球、訂單能見度高、獨角獸公司多，且具備人口及工程師的雙重紅利。另外，基金也會參與初級市場的投資機會，將包括新股上市、配股集資及現金增資。

除了科技股，投資人也可繼續持有日本股票，比重可占10%。瀚亞日本動力股票基金首選股價淨值比低於1且具長線優勢的個股，目前以工業股占25.6%最多，其次是原物料股的17.1%。近期在日股震盪期間，估值較高的個股影響較重，基金研究團隊先前已調整投資組合，轉向國內內需類股，使基金表現展現一定的韌性。

在純債券基金方面，瀚亞投信認為，市場預估，年底前美國聯準會（Fed）每次利率政策會議都有機會降息1碼（即0.25個百分點），貨幣政策寬鬆，將有助於債券資產表現。建議純債券比重可占30%，其中，美國非投資等級債基金、投資等級債基金可各占一半。

瀚亞美國非投資等級債券基金平均信評為BB-，平均存續期間為3.7年，以工業債占77.5%最多，再來是金融債的15.2%。如果選擇美元穩定月配息級別，半年來的年化配息率大都高於8%。