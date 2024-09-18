新興市場將迎降息紅利

美國聯準會（Fed）本周可望降息，有利風險資產。法人指出，依歷史經驗，如果是在經濟未陷入衰退時降息，在所有資產類別中，首次降息一年後，以美股及新興市場債的漲幅最強。

雖然美國經濟數據好壞夾雜，但法人多認為美國經濟可望軟著陸，有利美股等風險資產。富達投信認為，S&P 500指數中有許多高品質股票具吸引力，甚至多家公司的投入資本報酬率（ROIC）及獲利成長超過30%。由於總統大選及降息接近，造成部分企業股價與基本面錯位，是找尋優質標的並分散投組風險很好的時間點。

富達投信指出，今年以來S&P 500指數上漲18%，但以平均加權計算僅漲11%，主要原因為人工智慧（AI）題材帶動漲幅集中於科技股；另一方面，被動資金持續流入S&P 500指數，七巨頭又占整體市值近三分之一，對股市有龐大影響力，也提高市場的脆弱程度。

富達投信發現，部分科技股財報公布後，無法滿足投資人對AI前景的預期，加上市場不確定提升，下半年以來科技股表現落後。美股漲勢輪動至非科技類股，如房地產、金融、核心消費等產業。

施羅德投信指出，美股第2季財報超乎預期強勁，有利支撐美股。以科技股獲利成長21.2%最高，其次是金融股成長20.6%、健康護理股成長20.4%。

此外，公用事業獲利成長15.6%、核心消費EPS成長14.5%，都優於市場預期，也高於美股平均的13%成長。

除了美股以外，新興市場債受惠於降息的幅度也很大。「鉅亨買基金」投資研究部統計，1991年以來，美國經歷四次降息循環。在美國經濟未陷入衰退的情境下，首次降息一年後，以美銀新興市場債券指數大漲27.2%最強，其次是美國S&P 500指數漲21.4%、MSCI成熟市場指數漲15.1%。

統計顯示，如果是在美國陷入經濟衰退的情境，在Fed首次降息一年後，以美國公債漲9.6%最有防禦能力，其次是投資等級債漲6.4%。同期間，新興債仍有3%的漲幅，但股票都是負報酬，美股跌6.4%、新興股市跌7.2%、成熟股市跌9.9%。