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台美日股 法人按讚

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
全球主要股票市場第4季展望
全球主要股票市場第4季展望

雖然市場仍有諸多的不確定性，股票走勢仍會有波動，但經過一波修正後，評價更具投資價值，展望第4季，投信法人看好美國、歐洲、日本、台灣及印度股票的表現。

瀚亞投信海外股票暨固定收益部主管林元平表示，美國聯準會即將進入降息循環，搭配景氣走向軟著陸，科技股有望維持上漲動能；同時，美國總統大選在即，本屆大選更受到市場高度關注，但不論是誰當選，根據歷史經驗，美股在選後利空出盡的機率也較高。

歐洲與美國經濟增速差收斂，評價相對低廉，歐元與英鎊相對美元開始升值；隨著歐洲景氣逐步復甦，信貸需求回溫，通膨回落步伐符合預期，但當美國科技股再起時，以消費品為大宗的歐股表現可能會稍微落後。

自去年起成為投資焦點的日股，8月出現恐慌性賣壓，使日股大跌，即使有反彈，但仍處於便宜位置；日本企業盈餘並未出現大幅度下修，獲利仍穩健，搭配實質薪資成長翻正，有助於支撐日本內需與經濟成長。

印度季風雨量優於預期，為市場信心層面加分，央行始終不敢鬆口的食品通膨出現陡降態勢，降息再度成為檯面上的話題；印度期中預算兼顧平衡與發展，政府債務比持續降低，搭配調升的企業獲利展望，有利於大盤走勢。

瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏指出，台股第4季走勢仍將受降息政策與美國總統大選等變數影響，持續看好相關半導體先進製程與邊緣裝置、設備等，加上美國降息周期將啟動，低基期景氣循環產業預期業績有望回升，整體股市仍偏多看待，建議可定期定額或拉回買進方式布局。

台新日本半導體ETF（00951）研究團隊從經濟表現分析，日本政府公布第2季季國內生產毛額（GDP）季增0.8%，折合年增率則達3.1%，均優於市場預估。另從估值角度切入，目前日經指數預估本益比約落在17~18倍，價位相對合理。隨經濟溫和走揚，日股後市行情持續看俏。就參與日本成長的投資人，建議降低關注短線波動，聚焦長線投資。

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