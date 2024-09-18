快訊

新聞眼／中信拚延長賽 爭取小股東反新新併

黎巴嫩真主黨「呼叫器集體爆炸」！已9死2800傷、伊朗大使也受傷

印度產業升級 動能向上

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

市場消息指出蘋果今年可能首次在印度生產iPhone Pro與Pro Max兩款高階手機，由於高階機款需要更專業生產線，對「印度製造」將是重要里程碑。基金業者表示，印度有愈來愈多數位轉型的新興商業模式企業誕生，將有助印度產業升級，投資人可持續透過定期定額分期投資印度股市。

富蘭克林證券投顧表示，截至3月為止的印度財政年度，蘋果於印度組裝的iPhone規模達到140億美元，約占其全球生產的14%，對比三、四年前還是零的水準，凸顯印度製造專案透過與生產連結的激勵計劃，吸引外資製造業展現驚人成果。

富蘭克林坦伯頓印度基金經理人蘇庫瑪‧拉加表示，印度股市今年以來屢創新高價位，確實也推升評價水準偏高，然而印度政府致力維持總體經濟情勢穩定，意味印度較低的通膨風險與經濟波動，成長前景將更具可預測性，印度政府積極吸引外資直接投資，積極推動民營部門增加資本支出與槓桿，發展數位轉型、能源轉型等經濟結構調整，有助印度未來幾年維繫高成長動能。

蘇庫瑪‧拉加進一步指出，雖然部分出現倍數漲幅的印度中小型股確實存在泡沫風險，需慎選標的，而多數印度企業的評價水準並未有過熱疑慮，畢竟真正支撐這樣高評價的，是企業獲利成長與資產品質。

首域盈信資產管理基金經理Sreevardhan Agarwal指出印度企業過去30年已為股東創造大量財富。有別於其他由商品主導的新興市場，優質印度企業分布於多個不同行業，相信印度企業可望享有龐大的當地市場機遇，未來數十年的前景會繼續亮麗。

延伸閱讀

聯想擬在印度生產AI伺服器 班加羅爾設實驗室

印度經濟結構調整！傳蘋果今年將在印度生產 法人：益增未來成長潛能

印度台人歡慶中秋 台商會長：盼清奈成另一個家

研究：全球央行數位貨幣動能增強 中國料一年後接近全面推出

相關新聞

Fed降息在即 專家沙盤推演3情境

美國聯準會將於台灣時間明天凌晨二時宣布最新利率決策，市場認為篤定降息，但降幅仍有分歧，FedWatch押注降兩碼（○點五...

投顧：Fed降息 資本高密集產業受惠

美國總統大選十一月登場，隨著選情白熱化，川普和賀錦麗陣營的政見只會愈來愈辛辣，包括對外貿易政策、關稅，都可能影響美國企業...

台股基金 布局時機到

全球市場靜待本周超級央行周，聯準會降息勢在必行。近期台股位於高檔震盪，法人建議，定時定額布局台股基金，掌握進入降息循環周...

創新科技族群 有利可圖

台股迎接年底旺季，法人表示，投資人不妨在中秋節後，分批逢低布局「創新科技」相關族群。根據統計，自2016年以來，若在中秋...

金融債有戲 逢回進場

美國主要股價指數今年以來漲幅約20%左右，美國公債各年期債券殖利率降幅也分別達到5~80基點的水準，反映美股美債的雙多走...

長天期商品 伺機布局

觀察9月以來規模增加前十強的ETF，其中以債券型ETF買氣十足，其次為國內股票型ETF及槓桿型ETF。近期股債市方面，法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。