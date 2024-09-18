印度產業升級 動能向上

市場消息指出蘋果今年可能首次在印度生產iPhone Pro與Pro Max兩款高階手機，由於高階機款需要更專業生產線，對「印度製造」將是重要里程碑。基金業者表示，印度有愈來愈多數位轉型的新興商業模式企業誕生，將有助印度產業升級，投資人可持續透過定期定額分期投資印度股市。

富蘭克林證券投顧表示，截至3月為止的印度財政年度，蘋果於印度組裝的iPhone規模達到140億美元，約占其全球生產的14%，對比三、四年前還是零的水準，凸顯印度製造專案透過與生產連結的激勵計劃，吸引外資製造業展現驚人成果。

富蘭克林坦伯頓印度基金經理人蘇庫瑪‧拉加表示，印度股市今年以來屢創新高價位，確實也推升評價水準偏高，然而印度政府致力維持總體經濟情勢穩定，意味印度較低的通膨風險與經濟波動，成長前景將更具可預測性，印度政府積極吸引外資直接投資，積極推動民營部門增加資本支出與槓桿，發展數位轉型、能源轉型等經濟結構調整，有助印度未來幾年維繫高成長動能。

蘇庫瑪‧拉加進一步指出，雖然部分出現倍數漲幅的印度中小型股確實存在泡沫風險，需慎選標的，而多數印度企業的評價水準並未有過熱疑慮，畢竟真正支撐這樣高評價的，是企業獲利成長與資產品質。

首域盈信資產管理基金經理Sreevardhan Agarwal指出印度企業過去30年已為股東創造大量財富。有別於其他由商品主導的新興市場，優質印度企業分布於多個不同行業，相信印度企業可望享有龐大的當地市場機遇，未來數十年的前景會繼續亮麗。