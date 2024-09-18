東協、印度基金 亮眼

全球主要股市近期高檔震盪，不過，觀察投信發行的海外基金統計至9月13日的新台幣計價主級別海外基金，共有15檔淨值創下新高，整體來看以東協、印度的亞股基金表現相對亮眼，以近一季績效來看，多檔基金都有近一成漲幅的好表現。

群益投信表示，全球金融市場中，停止升息最受惠的是新興市場，東協與印度是新興市場中政策相對穩健，同時經濟成長潛力最大的。因此，投資人不妨以定期定額或分批進場的方式適度布局相關基金。

群益東協成長基金經理人楊慈珍指出，現階段全球景氣仍面臨逆風，但觀察東協各國經濟數據表現卻依舊相對穩健，製造業PMI為例，東協多數國家仍位居榮枯線之上，回歸基本面而言，東協區域經濟增長動能未減，東協國家核心CPI落在控制目標區間內，為央行提供降息空間，企業資金成本壓力也有望紓解，經濟復甦前景漸趨明朗下，股市表現亦水漲船高。加上東協多國政府仍持續推動經濟改革政策，亦有助當地產業發展和股市表現，因此在上述條件的支持下，東協市場中長期投資前景仍看好。

群益大印度基金經理人向思穎表示，從經濟面來看，印度仍維持強勁態勢，政策方面，印度新的內閣成員展現延續性，也意味著政策延續性高，「印度製造」資本支出題材不變，也預期政府可能推出照顧農民或中低所得人民的政策。因此整體來看，在印度經濟維持高成長，政治穩定與政策延續性高之下，加上國際大廠也持續擴大印度投資，未來有望迎莫迪3.0的印度經濟與股市收成期，後市表現值得期待。

瀚亞印度基金經理人林庭樟指出，印度經濟全面復甦，產業獲利也都創下新高，基本上無須降息，就能維持經濟穩定，而聯準會即將進入降息周期，也將有助於印股走勢，受惠產業包括消費、材料、工業及能源類股。

MSCI調升印度權重後，外資開始流入印度股票，在內資與外資雙引擎流入下，激勵印度股市走勢，看好印股中長線表現。