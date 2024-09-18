第4季基金投資趨勢／債六股四 提高平衡型基金占比

美國經濟數據紛歧，市場擔心美國經濟有硬著陸風險，今年第3季全球風險資產價格震盪劇烈，主要股市在創下歷史新高之後下殺。在美國聯準會（Fed）開啟降息循環之後，第4季又迎來美國總統大選，市場多空因素交錯，投資人在建立及調整投資組合時要注意哪些風險？應該加碼或調降風險資產？本報特別邀請主要基金公司提供2024年第4季投資建議，大致以五檔基金進行資產配置，希望能協助穩健型投資人持盈保泰。

富蘭克林投顧表示，展望第4季，儘管景氣及美國選舉大選變數猶存，但美國聯準會（Fed）可望漸進式降息，且第4季向來是股市及消費的傳統旺季，投資人不必太過悲觀。相較於第3季的股六債四比重，第4季建議債六股四，提高債券及平衡型基金比重。

在第4季的核心部位，富蘭克林投顧建議比重拉高到60%，除了美國平衡型、美國高評級複合債券基金之外，可納入加碼日圓的全球債型基金，以掌握全球央行降息潮及日圓升值趨勢。股市走勢預期先蹲後跳，看好長線趨勢完整的科技及印度股市，可各占20%。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金是富蘭克林的旗艦基金之一，是美國收益平衡型基金，剛滿25年，常獲基金獎肯定，建議比重可占20%。

到7月底，這檔基金的債券占54%，再來是股票（含可轉證及股權連結商品）的43%、現金的3%。如果選擇美元月配息級別，一年來的年化配息率平均為8.2%。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人波克（Edward Perks）指出，股債間的負相關性重現，讓多元資產基金能展現資產配置的優勢，加上下半年以來科技七雄以外的股票轉強，視為美股多頭更健康的訊號。目前基本情境為Fed採取漸進式降息，政策正常化將最能嘉惠債券與利率敏感型資產。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金則是全球複合債基金，也可占20%。這檔基金聚焦美債，其他則是英國、加拿大、法國等；存續期間為3.86年；債種以非投資等級債拉高到34.6%最多，再來是投資等級債也提高到28.2%，美國公債則是24%。如果選擇美元穩定月配息級別，一年來的平均年化配息率為7.4%。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人德賽（Sonal Desai）指出，目前較看好短天期的高品質企業債，因仍能提供較高且安全的殖利率收益，但目前利差仍不夠，在景氣若下行或金融市場意外震盪時，無法提供太多的緩衝保護。資金成本壓力仍大，非投資級公司債的贏家與輸家獲利將持續分歧，需要嚴選持債。

至於富蘭克林坦伯頓全球債券基金，也可配置20%。這檔基金以全球當地公債為主，平均債信評等為A。看好Fed即將降息、美元將弱勢，基金側重亞洲題材，也掌握高息及商品機會，目前的日圓比重高達30%，新興亞洲貨幣占35%，拉丁美洲貨幣占23%；工業國家如產油國挪威克朗占5%、礦產國澳洲債占13%。如果選擇美元月配息級別，半年來的平均年化配息率超過5%。

除了富蘭克林坦伯頓全球債券基金的日圓比重不低之外，在富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金、富蘭克林坦伯頓精選收益基金，今年來都增設日圓避險月配息級別，提供手上持有日圓者的配置選項。

在純股票基金方面，富蘭克林坦伯頓科技基金有88%在美股，搭配荷蘭及台灣等龍頭企業。基金8月底規模達111.29億美元，居同類型基金前茅，以軟體服務股為核心，約四成配置於軟體與服務股，搭配半導體、網路、支付股。

儘管7月以來美國科技股走勢震盪，但富蘭克林股票團隊投資長暨富蘭克林坦伯頓科技基金經理人柯堤斯（Jonathan Curtis）仍正面看好科技股前景。他預期，未來數年，人工智慧（AI）模型肯定會持續改進，並逐漸實現創新、成長以提高全球經濟效率。

至於富蘭克林坦伯頓印度基金，自2022年底的12.43億美元快速擴增，到今年8月底達30.7億美元，成為台灣核備規模最大的境外印度基金。基金側重金融深化、內需消費、高階科技、基礎建設等四大題材。