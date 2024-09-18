富坦精選收益 績效耀眼

根據境外基金觀測站統計8月台灣投資人淨申購的債券基金中，持續有多檔投資級複合債或公司債基金入列，統計至12日主要的高品質持債基金今年來普遍新台幣計價漲幅接近一成，兩年報酬率也多高於15%。然而隨著績效統計期間拉長至三年或五年，富蘭克林坦伯頓精選收益基金報酬率均優於主要熱銷基金，並且也領先收復2022年債市大空頭的失土。

股市在下半年以來震盪加劇，而美國聯準會（Fed）即將開始降息的訊號更加明顯，債券市場延續自5月以來的漲勢，各類債市百花齊揚，不再讓非投資級債或新興市場債專美於前。

美國剛公布的8月消費者或生產者物價數據錯綜且略顯黏著，但仍無礙聯準會即將降息的預期。有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos表示決策官員正評估9月18日該降息1碼或2碼。

銀行財富管理中心表示，截至目前，包括聯準會或全球主要機構預測美國2025年經濟雖可能成長減緩，但應可避免陷入衰退。在通膨下滑和就業市場疲軟的環境下，給予聯準會繼續降息的空間。回溯過去幾次聯準會降息時經驗，若景氣愈差，愈有利美國公債表現；然若景氣愈好，則愈有利非投資級債券表現。

需要留意的風險是，目前不論投資級公司債或非投資級企業債之信用利差已低，如遇景氣意外衰退或市場大幅震盪，低利差恐無法提供太多緩衝保護。此外，企業債雖可優先受惠金髮女孩經濟，但在資金成本壓力仍高於長期平均水準，企業贏家與輸家獲利表現分歧，因此需要專業經理團隊精選持債為宜。

以富坦精選收益基金為例，其投資配置靈活，目前於美國公債、投資級公司債與非投資級公司債採取各約三成的分散配置，展現其想廣納各債市受惠降息的機會，爭取收益並管控下檔風險的特色。其於2023年8月新成立，配發7.5%穩定月配息股份，截至最新9月13日淨值為10.25元，持續高於發行價的10元，除高配息外也兼享資本利得。