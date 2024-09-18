長天期商品 伺機布局

觀察9月以來規模增加前十強的ETF，其中以債券型ETF買氣十足，其次為國內股票型ETF及槓桿型ETF。近期股債市方面，法人建議長天期債券ETF來利率拐點時，資本利得空間更為可期，趁降息前伺機布局。

統計全數266檔ETF樣本中，依照9月以來規模增加排行，前十強依序為：國泰20年美債、群益台灣精選高息、群益ESG投等債20+、元大美債20年、大華優利高填息30、元大台灣高息低波、富邦全球投等債、凱基優選高股息30、期街口S&P布蘭特油正2、中信美國公債20年，增加39.7至269.3億元。

若由ETF類型來看，債券型ETF共包辦5檔，分別為：國泰20年美債、群益ESG投等債20+、元大美債20年、富邦全球投等債、中信美國公債20年；除期街口S&P布蘭特油正2為槓桿型ETF，其餘4檔皆為國內股票型ETF。

法人提醒，正2型ETF僅適合做為短期或事件性操作，雖有機會獲得更大獲利空間，不過槓桿型ETF並不適合長期持有，需嚴守紀律操作。

安聯投信表示，近一周投資人等待美國通膨數據、美國總統大選辯論及接下來的聯準會利率決策會議，通膨趨緩、就業也出現放緩跡象，但部分大型科技股上漲推動美股反彈，進而帶動亞股表現。日本受到企業和家庭支出下調，上季GDP意外下修，日圓走升也壓抑日本出口類股投資氣氛。

國泰20年美債基金經理人江宇騰認為，美國經濟目前無太大隱憂，經濟學家多數預測聯準會這次會採緩慢降息，美國長天期公債適合中長線投資人，在降息期間進行「存債型」布局。

群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄分析，在通膨持續降溫、經濟軟著陸跡象增強的背景下，若聯準會採取漸進方式降息，存續期間較長的投資等級債相對受惠，加上國際地緣政治仍具不確定性，更讓資產品質佳之投等債吸引避險資金流入，後市表現仍值期待。

台股部分，安聯投信台股團隊表示，近期受消息面激勵，美、台重要AI概念股走強，但伴隨中秋假期，以及美國聯準會9月FOMC會議，預期在市場缺乏消息、主流，推出市場資金在AI、蘋概股兩大主流之中跑來跑去，盤勢容易陷入整理。