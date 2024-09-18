金融債有戲 逢回進場

美國主要股價指數今年以來漲幅約20%左右，美國公債各年期債券殖利率降幅也分別達到5~80基點的水準，反映美股美債的雙多走勢，而最容易受惠於股市上漲與債券殖利率走低的行業非金融業莫屬，帶動盤面上六檔金融債ETF今年以來含息價格漲幅超過一成。

根據CMoney統計至9月16日，債券原型ETF平均含息價格漲幅為8.1%，前十強中有七檔都是金融債，包含復華次順位金融債11.8%、富邦歐洲銀行債11.5%、群益投資級金融債11.04%、第一金金融債10+漲10.19%、凱基金融債20+漲10.17%、富邦金融投等債10.09%、國泰10Y+金融債9.92%；其餘則為復華新興企業債10.3%、富邦新興投等債9.99%、群益7+中國政金債9.99%。

今年以來之所以金融債表現突出，群益投資級金融債經理人謝明志說明，主要因為金融業是一個受風險控管下採高槓桿、以短支長的營運模式。

金融業資金來源主要為存款，因此，2023年在聯準會（Fed）持續升息，帶動銀行資金成本提升下，引發美國地區性銀行申請破產保護。

反觀2024年持續走向降息之路，將有利於銀行降低資金成本；此外，銀行資產除了放款因經濟走揚使得企業倒債違約減少之外，尚有債券與股票的長期投資部位，受惠於股債雙多走勢，收益豐厚。

中信優先金融債經理人張瓈尹表示，在信用風險低，殖利率較吸引力，使投資等級債也吸引大量資金湧入，資金流向自2023年以來持續走高，且進一步觀察金融債，在2022年Fed暴力升息後，全球主要龍頭銀行的淨利息收入穩步攀高，且市場預期降息將帶動銀行手上的長債反彈，資產負債表較為強健，因此在雙重優勢帶動下，金融債相對整體投資等級債表現出色。