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創新科技族群 有利可圖

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

台股迎接年底旺季，法人表示，投資人不妨在中秋節後，分批逢低布局「創新科技」相關族群。根據統計，自2016年以來，若在中秋節前最後交易日進場投資科技占比高的指數並持有60個交易日（約三個月）；加權指數平均報酬率達4.2%，正報酬機率達88%。

其中，電子指數三個月平均報酬率更將來到5.2%，即便是美國NASDAQ指數平均報酬也有近4%。

野村臺灣創新科技50ETF（00935）經理人林怡君指出，每年第4季至隔年第1季往往是台股旺季，因為許多公司將力拚年底歐美假期購物旺季，投資人不妨在中秋節後，分批逢低布局具AI成長性的投資題材，其中，走在浪尖上的創新科技相關標的更值得留意。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，儘管市場出現短期波動，但對未來幾年美國經濟彈性、企業獲利成長、人工智慧創新和採用所帶來的成長潛力仍持樂觀態度。

布局上，AI基礎設施方面看好大型語言模型訓練、邊緣運算及推理、主權及企業AI的需求；AI應用可留意許多軟體公司擁有豐富的資料庫來訓練AI模型，從而創造新的應用，增加貨幣化機會；AI可涉入產業則可關注幫助重塑數位轉型，提高效率和自動化潛力，看好醫療保健、金融、消費及工業的發展。

野村投信副總張繼文進一步表示，美聯準會可望於9月19日利率政策會議開始進入降息循環，較低的利率水準有助降低科技公司進行研發的資金成本，進而挹注公司獲利並帶動股價中長期表現，由於AI投資非常燒錢，全球科技巨頭每年資本支出高達數千億美元，每一筆供應鏈的訂單金額都非常龐大，對科技巨頭而言，較佳的財務體質讓權值股具備簽下巨額賠償條款的能力，這是隱藏在背後的軟性優勢，搭配領先的技術、不俗的財報表現，造就營運動能不墜。

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