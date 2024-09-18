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台股基金 布局時機到

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股。（聯合報系資料照）
台股。（聯合報系資料照）

全球市場靜待本周超級央行周，聯準會降息勢在必行。近期台股位於高檔震盪，法人建議，定時定額布局台股基金，掌握進入降息循環周期後的投資機會。

觀察台股一般型基金8月定時定額扣款金額月增率前十名，依序包括：復華復華、富邦、野村優質、永豐臺灣ESG永續優選、元大經貿、野村台灣運籌、野村鴻運、德銀遠東DWS台灣旗艦、兆豐第一、日盛台灣永續成長股息。

根據Lipper資料統計至2024年8月底以定時定額方式投資加權指數十年回測可發現，持有一年正報酬機率可達73%，平均報酬率13.8%，持有三年可見到效果更加優化，正報酬機率可達100%，平均報酬率可達47.7%，而持有五年除了正報酬機達100%、平均報酬更達約95.3%，長期投資效果顯著。

台股基金定時定額扣款月增率十強
台股基金定時定額扣款月增率十強

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，台股基本面樂觀展望不變，反而因消息面引發的修正讓股票估值回到比較合理的水準，有助於未來股價繼續上攻。

根據彭博統計多位分析師的預估，台股上市櫃企業獲利在今明兩年仍有高達雙位數以上的成長，可以發現AI趨勢帶給台灣供應鏈成長的動能依然強勁，也是支撐股價的最大底氣。

張繼文指出，基於股市多頭格局未變，統計前一次2019年聯準會預防式降息，若是在降息前一個月就提前以定期定額布局台股，以加權指數為例，一年、二年、三年及五年的表現分別為6.9%、45.6%、42.7%、73.2%，表現可說相當亮眼。

日盛投信台股投資研究團隊分析，市場靜待FOMC會議結果，除了降息幅度外，會後決議也將為市場對未來經濟方向定調。大環境仍存在美國經濟成長動能、美國總統大選、日本貨幣政策等不確定性因素，由於第4季將進入傳統旺季，台股長期基本面優異也讓短線大盤修正形成投資價值，建議可透過主動式台股基金布局，掌握中長線行情機會。

產業方面，AI需求基本面強勢，高頻寬記憶體（HBM）也同樣面臨需求殷切情況，此外，隨著雲端服務業者持續加大AI投資力道，台系供應鏈有望持續大啖AI伺服器商機。供應鏈獲利成長契機，加上美國聯準會進入降息循環已成定局，有利股市多頭進一步走勢。

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