美歐股票型商品 湧錢潮

過去一周，整體股票型ETF持續獲57.3億美元資金淨流入，主要為美國與歐洲市場分別獲20.3億與10.2億美元資金淨流入，中國、亞洲與拉美市場也分別獲8.7億、2.7億與0.6億美元淨流入，反觀日本市場遭9.9億美元資金淨流出。

美國8月通膨雖放緩但仍顯黏著，不過隨聯準會利率會議逼近，降息預期仍鼓舞市場買氣，推升全球股市走揚。投信法人表示，這次預期是經濟擴張下的降息，股債多頭皆可望延續。

富蘭克林證券投顧表示，投資人引頸期盼的聯準會降息即將到來，不過由於市場已充分反映將降息預期，觀盤重點將放在聯準會對美國經濟展望預估、利率點陣圖和政策指引。參考歷史經驗，聯準會首次降息後三個月，美股及美債漲勢可期，其中美國經濟衰退與否將牽動股債走勢分化。

基本情境預期，本次將是經濟擴張下的降息，有利股債市多頭延續，但需持續關注景氣走向及後續11月美國大選發展。建議以美國平衡型及複合債券型基金為核心，搭配加碼日圓的全球債券基金，並採取分批加碼策略布局股市，首選美國科技成長股、公用事業及印度股市。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯指出，許多投資人仍未完全理解即將到來的AI模型改進，也沒有預見到一旦這些改進被採用，將會如何在未來幾年實現創新與成長，並提高全球經濟效率，相信AI能力曲線遠未趨於平坦，投資人在AI的「建構和實驗」及「應用」階段都持續有投資機會。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，隨通膨數據公布，以及賀、川第一次電視辯論結束，市場情緒趨於穩定，美股也自9月初的回檔中回升。

近期美股受到先前漲多的技術修正壓力，以及近期經濟數據錯綜、大選議題等干擾下，短期區間整理可能性較高。