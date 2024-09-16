台韓股市 外資大提款

本周堪稱全球超級央行周，市場屏息以待美國FOMC利率決策會議，國際資金對亞股再度出現「北賣南買」分歧狀況，東北亞雙雄上周雙雙遭外資提款，台股、南韓分別遭賣超23.6億、21.7億美元，反觀東協和南亞市場，除越南小幅資金淨流出，其他全數獲得外資加碼，其中印度、印尼分別吸金17.7億、13.2億美元最多。

亞洲主要股市外資買賣超

保德信指出，雖然外資不買東北亞雙雄的單，但上周台韓雙市在美股科技股大漲的帶動下，周線漲幅亮眼，上周亞股以印度股市大漲2.1%居冠，其次為台股1.5%、菲股1.2%、韓股1.2%，印尼股市同期上漲1.1%表現也不俗。

至於表現失色的，為陸股下挫2.2%，以及越南股市下跌1.7%。

PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜指出，台股短均線開始向上翻揚，技術指標對台股短多有力。

此外，看好AI、高效能運算等應用持續朝終端裝置擴散，以及國內半導體產業兼具產能與製程優勢，下半年台灣出口可望穩健成長，預估在明年輝達新一代AI晶片GB200出貨前，指數有高點可期。

陸股上周表現吊車尾。PGIM保德信中國品牌基金經理人林哲宇表示，中國通縮壓力未減，投資人對經濟復甦依舊缺乏信心，中國8月CPI年增0.6%，雖然較前值0.5%小幅上揚，但仍低於預期的0.7%，而PPI則下降1.8%，加劇投資人對中國通縮的疑慮。

此外，中國8月進出口數據表現分歧。8月出口自前月的年增7%，加速至8.7%，優於預期值，但是進口卻僅年增0.5%，遠低於7月的7.2%，造成此結果主要仍是因為中國內需依舊疲弱。

印度股市上周表現居冠。群益印度中小基金經理人林光佑分析，印度目前累積雨量高於歷史同期平均，印度通膨壓力將有望持續降溫。

印度7月製造業PMI 58.1已連續36個月在景氣榮枯線50之上，同期間服務業PMI更彈升至14年高位，顯示印度景氣持續在走向顛峰的過程中。

股市在資金行情簇擁下頻創新高，預期在總經數據強勁、和政策穩定能見度高下，未來市場仍偏正向發展。