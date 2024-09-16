快訊

預期Fed降息幅度擴大 史指走升、道瓊創收盤新高

中秋賞月東西兩樣情 蘇力最快今生成 吳德榮：3颱未必共存

聽新聞
0:00 / 0:00

台韓股市 外資大提款

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
東北亞雙雄上周雙雙遭外資提款，台股、南韓分別遭賣超23.6億、21.7億美元，反觀東協和南亞市場，除越南小幅資金淨流出，其他全數獲得外資加碼。 路透
東北亞雙雄上周雙雙遭外資提款，台股、南韓分別遭賣超23.6億、21.7億美元，反觀東協和南亞市場，除越南小幅資金淨流出，其他全數獲得外資加碼。 路透

本周堪稱全球超級央行周，市場屏息以待美國FOMC利率決策會議，國際資金對亞股再度出現「北賣南買」分歧狀況，東北亞雙雄上周雙雙遭外資提款，台股、南韓分別遭賣超23.6億、21.7億美元，反觀東協和南亞市場，除越南小幅資金淨流出，其他全數獲得外資加碼，其中印度、印尼分別吸金17.7億、13.2億美元最多。

亞洲主要股市外資買賣超
亞洲主要股市外資買賣超

保德信指出，雖然外資不買東北亞雙雄的單，但上周台韓雙市在美股科技股大漲的帶動下，周線漲幅亮眼，上周亞股以印度股市大漲2.1%居冠，其次為台股1.5%、菲股1.2%、韓股1.2%，印尼股市同期上漲1.1%表現也不俗。

至於表現失色的，為陸股下挫2.2%，以及越南股市下跌1.7%。

PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜指出，台股短均線開始向上翻揚，技術指標對台股短多有力。

此外，看好AI、高效能運算等應用持續朝終端裝置擴散，以及國內半導體產業兼具產能與製程優勢，下半年台灣出口可望穩健成長，預估在明年輝達新一代AI晶片GB200出貨前，指數有高點可期。

陸股上周表現吊車尾。PGIM保德信中國品牌基金經理人林哲宇表示，中國通縮壓力未減，投資人對經濟復甦依舊缺乏信心，中國8月CPI年增0.6%，雖然較前值0.5%小幅上揚，但仍低於預期的0.7%，而PPI則下降1.8%，加劇投資人對中國通縮的疑慮。

此外，中國8月進出口數據表現分歧。8月出口自前月的年增7%，加速至8.7%，優於預期值，但是進口卻僅年增0.5%，遠低於7月的7.2%，造成此結果主要仍是因為中國內需依舊疲弱。

印度股市上周表現居冠。群益印度中小基金經理人林光佑分析，印度目前累積雨量高於歷史同期平均，印度通膨壓力將有望持續降溫。

印度7月製造業PMI 58.1已連續36個月在景氣榮枯線50之上，同期間服務業PMI更彈升至14年高位，顯示印度景氣持續在走向顛峰的過程中。

股市在資金行情簇擁下頻創新高，預期在總經數據強勁、和政策穩定能見度高下，未來市場仍偏正向發展。

延伸閱讀

新興亞洲股市上周普遍走揚 外資今年淨賣超台股159.8億美元

清奈台商會辦事處與會所成立 盼成交流重要據點

9月台股期指跌2點

中秋節前夕市場觀望美降息 台股盤中量縮平盤震盪

相關新聞

台韓股市 外資大提款

本周堪稱全球超級央行周，市場屏息以待美國FOMC利率決策會議，國際資金對亞股再度出現「北賣南買」分歧狀況，東北亞雙雄上周...

美歐股票型商品 湧錢潮

過去一周，整體股票型ETF持續獲57.3億美元資金淨流入，主要為美國與歐洲市場分別獲20.3億與10.2億美元資金淨流入...

長天期美債 多頭可期

美聯準會（Fed）貨幣政策是本周關注重點，投信法人表示，8月CPI年增率2.5%創三年來新低，接近聯準會設定的2%目標，...

日股基金 潛力十足

全球股市震盪，日經指數進入盤整格局。日股結構性成長利多，將使市場重估估值，目前中小型股的估值仍低於其他類股，有望吸引重視...

科技、醫療股 動能強

美國聯準會（Fed）可望於18日宣布降息。法人建議，降息在即，投資人可掌握兩大獲利成長動能，也就是科技及醫療股。人工智慧...

美股債行情 不看淡

市場期待美國聯準會本周宣布降息。法人認為，美國經濟有望軟著陸，預期聯準會將溫和降息，有利股債多頭行情。股市及債市之前波動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。