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長天期美債 多頭可期

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

美聯準會（Fed）貨幣政策是本周關注重點，投信法人表示，8月CPI年增率2.5%創三年來新低，接近聯準會設定的2%目標，Fed有更多空間解除限制性利率水準。在經濟成長放緩、就業市場轉弱的背景下，聯準會降息趨勢確立，有望帶動債市展開長多行情。

統一投信表示，進入降息循環時，短天期公債，長天期公債的利率敏感度較高，資本利得空間較大。長天期公債的整體收益水準也較短天期公債高，根據彭博數據，2年期公債殖利率稍早一度降至3.55%，創2022年9月以來新低，但美國20年期公債殖利率仍有4%左右，為相對甜蜜的價位。

統一美債20年ETF（00931B）基金經理人許雅惠表示，聯準會主席鮑爾在全球央行年會發表的演說，釋出濃烈鴿派訊號，近期也有聯準會官員表態支持降息。

若觀察上次FOMC會議記錄，會發現多數官員早在7月就認為第3季是合適的降息時機。近日通膨及就業數據變化攪動市場情緒，但基本上市場認為聯準會9月降息已確立，差別只在降息幅度。

許雅惠指出，降息循環的開啟有望帶動長天期債券殖利率震盪向下，使投資人除了息收以外，還有機會獲得資本利得。後市須留意9月FOMC將公布的經濟及利率預測、相關官員發言及市場情緒變化，使債市短線出現波動。

建議投資人善用定期定額或分批進場方式，分散投資風險，參與聯準會降息帶來的債市多頭行情。

群益25年美債ETF（00764B）經理人李鈺涵表示，考量國際金融市場仍有地緣政治因素的不確定性干擾的可能性，而美國為全球最大的經濟體，信用評等為最高的AAA，具高度對抗風險特質，視為安全性最高的投資工具，且長天期美債因需求量大，市場流動性相對充裕。

現階段適度布局長天期美債ETF不僅可滿足資產配置需求，後續也有機會掌握聯準會降息的價差。

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