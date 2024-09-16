台股基金 下季有看頭

歐洲央行（ECB）宣布降息1碼，美國8月生產者物價指數（PPI）與核心PPI月增均略高於預期，而年增速度則持續放緩，顯示通膨仍呈緩降，通膨數據使市場更確認聯準會降息1碼的可能性，帶動美股表現回神。

台股近期由權值股帶動上漲，資金類股輪動，預期盤勢將持續整理，長線可聚焦產業具持續成長趨勢類股，以及營收獲利基本面表現優異族群。

日盛投信台股投資研究團隊指出，市場靜待本周FOMC會議結果，除降息幅度，會後決議也將為市場對未來經濟方向定調。

目前大環境仍存在美國經濟成長動能、美國總統大選、日本貨幣政策等不確定性因素，根據歷史統計，台股多在第3季呈現休憩整理，並醞釀第4季底傳統旺季再攻高契機，台股長期基本面優異也讓短線大盤修正而浮現投資價值，建議可透過主動式台股基金布局，掌握中長線行情機會。

日盛投信台股投資研究團隊表示，AI需求基本面強勢，Blackwell需求強勁，先進封裝近二年多來需求不墜，除CoWoS未來二年內仍看不到供需平衡，包括面板級扇出型封裝（FOPLP）、SoIC都是未來先進封裝技術發展方向，高頻寬記憶體（HBM）也是需求殷切。

此外，隨雲端服務業者加大AI投資力道，台系供應鏈有望大啖AI伺服器商機。

供應鏈獲利成長契機，加上聯準會進入降息循環已成定局，有利股市多頭走勢。

群益馬拉松基金經理人陳沅易指出，考量市場高度預期聯準會9月降息，而賀錦麗、川普首次辯論後民調變化仍有風險；蘋果發表新款iPhone後，市場也將檢驗後續銷售動能。

此外，10月起將進入財報季，也可能會使市場檢視獲利，資本市場將會受到干擾。

預期台股多頭格局不變，但短期將偏向區間震盪整理，在美國大選底定後，台股將重回多頭軌道，短期逢回不失為中長線進場布局契機。

富邦投信表示，除蘋果最新推出的iPhone 16系列，接下來有八款Android手機陸續登場，不少高階手機均搭載台積電先進製程，將使其營收逐步攀升。整體而言，台積電的先進製程目前供不應求，排隊到明年底，建議關注相關產品，長線多頭無慮，可逢低買進。