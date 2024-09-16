全球市場觀測站／亞股可望迎資金潮

美國8月PPI指數年增1.7%，略低於預期，顯示通膨壓力趨緩；最新初領失業金人數上升至23萬人，略高於預期。美國經濟進入衰退的機率偏低，全球股市經過一波整理後，評價面也具投資價值，法人看好聯準會降息後，資金有望回流亞洲地區，帶動亞洲地區、印度、台灣及日本股市上漲。

聯準會即將召開9月利率決策會議，市場認為至少有降息1碼的機會；歐洲央行甫召開利率會議，因經濟成長緩慢，通膨也有所降溫，如市場預期降息1碼，為今年來第二次降息。

瀚亞投信海外股票暨固定收益部主管林元平表示，市場焦點放在聯準會的降息動向，激勵美國11大類股走揚，雖然美國科技股具長線題材，但因市場雜音仍偏多，加上美國總統大選在即，任何消息面都會影響股市波動，成長股的波動度會較劇烈，建議可伺機布局。

聯準會將啟動降息周期，資金有望逐漸回流亞洲市場，亞股評價面相對美股與全球股低，加上為AI供應鏈重鎮，亞洲的利多行情也正在醞釀中，印度、台灣及日本等地都有望受惠。

近一周各債券類別殖利率普遍下滑，價格上揚。瀚亞投信固定收益部主管周曉蘭指出，聯準會降息態勢明朗，市場預計今年降息3至4碼，有利於信貸市場發展，整體經濟走向軟著陸，根據歷史經驗，信用債在溫和成長情境下，表現最突出。

從技術面觀察，債券需求仍大於供給，由於併購活動比去年強勁，但大多不是以發債籌資，對債權人友好；需求面投資人開始由貸款基金轉向非投資等級債基金，年金產品規模大於疫情前水準，來自壽險的資金保持強勁。

周曉蘭說，短線上風險性資產易受季節性因素影響，美國總統大選在即，研判對信用債市場影響不大，但仍可能影響部分板塊；債券短線上仍會有波動，但若評價重置，也將是投資人進場的好機會，市場也預估，基本情境下，未來12個月非投等債的預期報酬率達8%，投資人可開始布局。