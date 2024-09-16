美日台半導體 題材火熱

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

美、日、台三強掌握全球半導體產業上中下游的關鍵地立，美國IC設計巧思獨步全球，每出現一次技術革命，美國都居主導地位；日本關鍵材料及設備的實力稱霸全球；台灣的先進製程晶圓製造及IC封裝測試市占率皆居全球第一，同時布局美日台三強半導體股，能發揮較佳績效表現。

統計2019年5月至2024年7月期間，美日台指數策略累積報酬率達283.1%，為全球股票指數報酬率74.5%的3.7倍，也大幅超越全球科技股票指數的報酬率196.4%。全台首檔鎖定美日台三強半導體商機的「台新美日台半導體基金」預計10月1日開募，讓投資人搭順風車。

台新美日台半導體基金經理人蘇聖峰指出，美日台指數策略聚焦各國關鍵技術，也可避免單一市場風險，因此長期表現優於全球股票指數與全球科技股票指數。

半導體應用周期的每個起點，都是由下游殺手級科技產品所帶動，例如2000年代的手機和筆電、2010年代的智慧手機和平板電腦，近幾年崛起的5G與AI，每當新的科技應用崛起時，晶片需求會出現躍升性成長。

半導體 股票

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