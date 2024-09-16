市場期待美國聯準會本周宣布降息。法人認為，美國經濟有望軟著陸，預期聯準會將溫和降息，有利股債多頭行情。股市及債市之前波動大，反而提供進場布局機會。

摩根投信指出，短線觀望氣氛影響美股表現，但美國經濟表現持穩，有望軟著陸。儘管美國最新失業率降至4.2%，但美國8月非農新增就業人數達14.2萬人，低於市場預期，加上聯準會即將開會，市場觀望氣氛濃厚，美股最近震盪幅度較大。

雖然美國非農新增就業人數低於預期，但摩根投信表示，美國第2季國內生產毛額（GDP）年增率終值上修至3%， ISM服務業指數由7月51.4上升至8月的51.5，高於市場預期且連兩個月上升，景氣仍有望持穩維持軟著陸。

施羅德美國大型股基金產品經理林良軍表示，美股多頭漲勢範圍正在擴大，市場資金流向和產業出現輪動。通膨減緩，聯準會即將降息，支撐價值股上漲。降息有助支持消費支出和降低企業成本，並促進貸款需求，進而有利於金融股。

施羅德投資總經團隊預估，聯準會年底前可望降息2碼（即0.5個百分點）。林良軍分析，降息有利於利率敏感產業，如公用事業、房地產和消費產業。醫療保健股等產業能提供高股息，被視為債券替代品，最近表現也較佳。

彭博資訊統計，40年以來，在聯準會降息期間，美國債券指數（50%彭博美國企業債券指數+50%彭博美國政府債券指數）平均上漲16.3%，打敗同期間美股S&P 500指數平均的2.3%漲幅。

不過，如果聯準會在美國經濟軟著陸時降息，則S&P 500指數平均上漲19.3%，打敗美債指數的13.5%。摩根投信認為，這次聯準會應該是預防性降息，股債市都可望受惠。

在全球主要央行可望逐漸邁入降息循環周期，整體債市殖利率仍具下行機會。摩根投信觀察，下半年以來，股債逐漸回復到負相關性，投資人可採股債多重資產配置，在管控波動下追求長期投資報酬潛力。