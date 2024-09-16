美國8月CPI與PPI年增率持續下滑，惟月增率仍存在隱憂，顯示通膨仍具有黏性，也打消聯準會降息2碼預期，但預計本周會降息1碼，加上半導體類股強勢走升，上周五美股四大指數仍收紅。法人指出，聯準會降息在即，美股可望迎來一波行情，憂心科技股者可多元化分散布局。

富蘭克林坦伯頓研究院資深市場策略師克里斯·加利波（Chris Galipeau）表示，自1972年以來，共有七個與經濟衰退相關的降息周期、五個與經濟擴張相關的降息周期。當首次降息與經濟擴張同時發生時，投資人通常會變更樂觀，在接下來的三個月、六個月、12個月裡，S&P500指數平均分別上漲6.7%、9.7%、16.6%。

但當降息與經濟衰退同時發生時，首次降息後三個月內股市平均會下跌4.9%，但六個月、12個月後將轉為上漲，漲幅為1.0%、4.9%。考量目前經濟情勢，將2024年的降息歸類為擴張性降息，預期牛市將會延續，降息後增加股票部位可能很有吸引力。

富蘭克林證券投顧指出，最新數據顯示美國就業市場持續放緩，而CPI和PPI等數據也顯示通膨仍持續降溫，支持聯準會在9月降息1碼，而後續還可能會持續降息，此將有助支撐經濟和美股。

在題材上，儘管近期AI概念股陷入震盪，但市場普遍認為AI巨浪只是在「起步階段」，長線仍值得期待。整體而言，即使9月向來是美股一年中表現較弱的月份，但在經濟保持正成長、聯準會降息在即、AI長線題材加持，加上消費旺季即將到來，短線回檔修正反而提供逢低布局機會。

若投資人對科技股存有疑慮，可選擇先前表現落後（如工業、民生消費）、價值股（如金融、能源）、評價相對較低（如醫療保健）、降息受惠者（如公用事業、房地產）等領域，藉多元化投資來參與美股中長期行情與降低波動度。

施羅德（環）美國大型股基金產品經理林良軍表示，美股漲勢擴散，價值股和非科技產業展開補漲；美股漲勢範圍擴大至價值股和非科技股，美股多頭漲勢範圍正在擴大，市場資金流向和產業出現輪動。