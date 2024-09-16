美科技股 分散布局

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

美國8月CPI與PPI年增率持續下滑，惟月增率仍存在隱憂，顯示通膨仍具有黏性，也打消聯準會降息2碼預期，但預計本周會降息1碼，加上半導體類股強勢走升，上周五美股四大指數仍收紅。法人指出，聯準會降息在即，美股可望迎來一波行情，憂心科技股者可多元化分散布局。

富蘭克林坦伯頓研究院資深市場策略師克里斯·加利波（Chris Galipeau）表示，自1972年以來，共有七個與經濟衰退相關的降息周期、五個與經濟擴張相關的降息周期。當首次降息與經濟擴張同時發生時，投資人通常會變更樂觀，在接下來的三個月、六個月、12個月裡，S&P500指數平均分別上漲6.7%、9.7%、16.6%。

但當降息與經濟衰退同時發生時，首次降息後三個月內股市平均會下跌4.9%，但六個月、12個月後將轉為上漲，漲幅為1.0%、4.9%。考量目前經濟情勢，將2024年的降息歸類為擴張性降息，預期牛市將會延續，降息後增加股票部位可能很有吸引力。

富蘭克林證券投顧指出，最新數據顯示美國就業市場持續放緩，而CPI和PPI等數據也顯示通膨仍持續降溫，支持聯準會在9月降息1碼，而後續還可能會持續降息，此將有助支撐經濟和美股。

在題材上，儘管近期AI概念股陷入震盪，但市場普遍認為AI巨浪只是在「起步階段」，長線仍值得期待。整體而言，即使9月向來是美股一年中表現較弱的月份，但在經濟保持正成長、聯準會降息在即、AI長線題材加持，加上消費旺季即將到來，短線回檔修正反而提供逢低布局機會。

若投資人對科技股存有疑慮，可選擇先前表現落後（如工業、民生消費）、價值股（如金融、能源）、評價相對較低（如醫療保健）、降息受惠者（如公用事業、房地產）等領域，藉多元化投資來參與美股中長期行情與降低波動度。

施羅德（環）美國大型股基金產品經理林良軍表示，美股漲勢擴散，價值股和非科技產業展開補漲；美股漲勢範圍擴大至價值股和非科技股，美股多頭漲勢範圍正在擴大，市場資金流向和產業出現輪動。

美股 聯準會 降息

延伸閱讀

聯準會降息在即…美股可望迎來行情 可多元化分散布局

境外金融中心前七月只賺近10億美元 降息甘霖來得及？

2020年來首次！聯準會18日料將宣布降息 決策者爭論焦點在「幅度」

3R策略 迎接降息順風的旺季行情

相關新聞

日股基金 潛力十足

全球股市震盪，日經指數進入盤整格局。日股結構性成長利多，將使市場重估估值，目前中小型股的估值仍低於其他類股，有望吸引重視...

科技、醫療股 動能強

美國聯準會（Fed）可望於18日宣布降息。法人建議，降息在即，投資人可掌握兩大獲利成長動能，也就是科技及醫療股。人工智慧...

美股債行情 不看淡

市場期待美國聯準會本周宣布降息。法人認為，美國經濟有望軟著陸，預期聯準會將溫和降息，有利股債多頭行情。股市及債市之前波動...

投信新基金 聚焦成長型

美國聯準會（Fed）本周降息在望，投信看好降息對股市的激勵效應，尤其是成長股。從投信最近全新募集產品的狀況可發現，近期新...

美科技股 分散布局

美國8月CPI與PPI年增率持續下滑，惟月增率仍存在隱憂，顯示通膨仍具有黏性，也打消聯準會降息2碼預期，但預計本周會降息...

全球市場觀測站／亞股可望迎資金潮

美國8月PPI指數年增1.7%，略低於預期，顯示通膨壓力趨緩；最新初領失業金人數上升至23萬人，略高於預期。美國經濟進入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。