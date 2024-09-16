科技、醫療股 動能強

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

美國聯準會（Fed）可望於18日宣布降息。法人建議，降息在即，投資人可掌握兩大獲利成長動能，也就是科技及醫療股。人工智慧（AI）相關公司成長動能仍強，醫療則受惠於減肥相關商機。

中租基金平台總經理蘇皓毅表示，AI發展由雲端走向個人化終端已是市場普遍共識。預期在不久的將來，AI將無所不在，從智慧型手機、個人電腦、自駕車到智慧家庭等物聯網裝置，甚至人形機器人管家，龐大商機值得期待。

在AI主題方面，普徠仕美國大型成長股票基金看好AI將經歷基礎設施建設、優化、應用開發、顛覆和分配等階段，很可能在全球經濟中帶來深刻變革，並帶來創造巨大價值的機會。

至於近期醫療照護市場的關注點，則在減肥及糖尿病的藥品GLP-1。GLP-1s最初被批准用於治療第2型糖尿病，但近期在減重方面的顯著效果受到公眾關注。

由於心臟病、癌症、中風、糖尿病等疾病與肥胖關係密切，預期醫療照護領域也存在投資機會，也納入普徠仕美國大型成長股票基金布局重心。

布局AI科技這類積極的趨勢主題，雖有機會帶來豐厚報酬，但市場波動也不容小覷。蘇皓毅指出，投資人如果重視風險控管，與其重押單一個股或選擇追蹤大盤指數的ETF，不妨透過持股分散共同基金來參與行情。

蘇皓毅表示，共同基金採取主動式操作，更能緊扣AI朝個人化終端發展的趨勢，積極網羅大型權值股以外的爆發潛力，不受限大盤成份股，在選股及換股上更具彈性。

投資人如果擔心成長股基金波動大，可以留心相關主題的多重資產基金。例如，中國信託科技趨勢多重資產基金強調科技股債並進，靈活配置股票、投資等級債、非投資等級債三大資產，同時掌握現在及未來的多元科技優勢，追求兼顧成長與收益。

AI 美國聯準會

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