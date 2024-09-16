全球股市震盪，日經指數進入盤整格局。日股結構性成長利多，將使市場重估估值，目前中小型股的估值仍低於其他類股，有望吸引重視估值的投資人進場投資，且全球投資人對日本的配置仍相對低，由於長期利多仍在，日股上漲潛力十足，投資人可以定期定額方式布局日股基金。

觀察日本股票基金近一月績效前十強，績效全部在7%以上，前兩名的景順日本小型企業、柏瑞環球-柏瑞日本股票基金近一月報酬率更都逾10%，第三名的宏利環球-日本股票也有9.4%。

瀚亞投信表示，日股三個結構性利多依舊存在，包括通縮轉向通膨、公司治理提升企業獲利能力，以及資本支出環境增加，這些利多都將推動日股多頭延續，建議可定期定額布局日股基金。

日本股票基金近一月績效前十強

瀚亞投資-日本動力股票基金研究團隊指出，今年日本企業將持續公布有關提高獲利能力與合理化資產負債表的措施，儘管股票回購很重要，但真正的業務重整將在未來幾年改變估值。

當前日股估值仍處長期範圍的中性水平，顯示當前估值並沒有到過高水準，相對其他市場具一定的吸引力。

此外，今年日股上漲動能都是由大型股推動，日本小型股並未同步上漲，但其實中小型股有廣泛的投資機會，且估值並不高，更有許多中小型股都與國內經濟掛勾。

身為嚴守估值紀律的投資人，團隊更採用逆向操作，偏好表現落後的中小型股。

安聯投信分析，日本短觀報告顯示，大型製造業景氣判斷指數（DI）上升至13，大型非製造業DI為33，顯示日本基本面穩健，企業信心正向。

總經面來看，日本目前是成熟國家中唯一逆勢上揚的經濟體，今年國內生產毛額GDP增長勢頭將增強。市場基本面無虞，9月股市有機會收復失土。

第一金投信指出，日本經濟走出通縮，薪資與消費將走入正向成長的循環，公司治理推動，回購、分紅強化，與民間投資火力釋放等。

今年內仍可望進一步升息，經濟底氣具備實質支撐，股價區間整理後，再次上揚條件充足。