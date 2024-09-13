美降息近了 多元資產淘金

美國聯準會（Fed）下周有望降息，全球金融市場屏息以待。法人指出，在通貨膨脹放緩、經濟仍溫和復甦的前提下，降息有利企業降低成本，對股市債市都是利多。投資人可以多元布局各類資產，廣泛追求成長及收益的機會。

在股票方面，美股仍是焦點所在，尤其是美國大型科技股，最近震盪劇烈，引發市場恐慌。不過，不少法人仍看多人工智慧（AI）的長期潛力，紛紛建議投資人，趁波動時分批布局，進行長線投資。

迎接Fed降息的投資策略

富達國際投資總監蘇利（Radhika Surie）分析，科技股近期經歷動盪，主因有二。

首先，從宏觀角度來看，市場擔憂消費者活動包括對旅遊及非核心消費的支出需求疲弱，且經濟數據預示產業下行周期，使部分科技業面臨風險。

其次，各界對於AI基礎建設的投資回報有爭議，因為仍未在創造營收或成本效率方面展現實質好處。

蘇利認為，長線來看，企業客戶相繼將工作建立於AI雲端運算平台，將為雲端服務供應商帶來每年持續的收入。當軟體公司為客戶提供AI應用軟體，資訊服務公司協助客戶採用AI，都將為這兩類企業創造收入。不過，目前這些利多仍未反映。

在債券方面，群益投信表示，先前Fed積極升息導致美元債券價格跌至長期低檔區，但也創造出高息收及高潛在資本利得機會，令債券投資更具吸引力。隨著降息循環有望啟動，後續貨幣政策反轉，潛在資本利得空間可期。

群益投信建議，如果投資人偏好存債券ETF，可採取投資等級債ETF搭配非投資等級債ETF，因為投資等級債受惠於Fed降息的資本空間大，非投等債具高息收之外，也同步受惠於Fed降息。

其中，又以長天期ESG BBB投等債ETF、選債機制納入信用因子加權的非投資等級債ETF最值得留意。

整體來看，康和投顧總經理黃詣庭提醒，在Fed降息周期，要注意景氣變化。

如果是經濟仍緩步成長，則所有債券普遍受惠，對股票也是利多，可以說是完美情境。但如果經濟硬著陸，則股債都面臨重新評價的風險，尤其非投資等級債更面臨違約率升高的風險，因此更要慎選股債投資標的，可透過主動式基金布局。

黃詣庭表示，先前成長型題材漲多，但如果成長力道不再強勁，本益比將承壓。

在過去一、兩個月，費城半導體指數大跌，但道瓊指數仍能創歷史新高，即可見市場風向。

在市場前景不明時，不能再重押成長股，可以適度納入公用事業等防禦型族群，較不會受到周期波動所影響。

群益投信建議，如果投資人傾向股債ETF兼備，以追求資產增值與平衡波動，則可同時持有台股低碳市值ETF與長天期美債ETF，既掌握台股行情，也兼顧全球低碳ESG轉型趨勢，更透過美債部位平衡投資組合波動，能掌握未來Fed降息帶來的資本利得契機。