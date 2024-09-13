基金特蒐／錢進AI、半導體 賺趨勢財

國泰投信的國泰基金規模大且屬一般台股基金，操作起來的難度不低，但林耕億今年以來的績效不錯，主要掌握到CoWoS設備及散熱兩大族群的產業趨勢，因而有豐碩獲利，但其中必須時時刻刻緊盯產業及公司變化，並非買了AI或半導體族群就可坐享績效成長。

操作基金還是要著重在產業及公司變化的基本面，AI被認為是中長期主流趨勢，但投資市場總會有不同解讀及臆測，曾經市場認為美國四大雲端服務供應商（CSP）會發展自研晶片，因此以該題材當市場主流，尋找相關個股買賣。雖然四大CSP大幅增加資本支出，搶占市場策略也不會改變，但自研晶片的數量能有多少及對公司帶來獲利貢獻度有多少，深入探索這些問題發現這類晶片恐不易放量，其效能未必如輝達產品佳，不如市場樂觀之下，該題材瞬間就未成為市場投資主軸。

國泰台灣高股息基金經理人林耕億。 國泰投信/提供

輝達被市場認定是AI教父級公司，但隨著輝達B系列與Ｈ系列架構不同，供應鏈出現變化，受惠廠商不同，整個AI主流股就出現很大變化，但未深入研究的投資人眼見盤面AI主流股轉變，仍不知其原因而遭套牢。

同樣在散熱族群，晶片代工大廠的資本支出大幅擴張，發表的技術藍圖中，因遇到製程瓶頸而須採用3D封裝，Cowos增加是必然趨勢，影響所及是散熱需求大增，市場掀起一波搶購散熱族群熱潮，但越來越多廠商發現這塊大餅而開始搶食，相關廠商股價隨之大漲，但發現有技術難度，以及終端客戶實際採用不如預期，事實被釐清後，高漲的股價就大幅拉回。

林耕億小檔案、操作心法、投資小叮嚀

這些盤面看似簡單邏輯，AI產業是中長期趨勢，買了股票就等著大賺的操作思維，恐無法發揮基金好的績效。必須緊盯AI產品供應鏈變化，隨產業及時間改變投資想法，調整本身基金的操作。

國泰基金規模不小，因此選股特別留意股票流動性，要買得到也要能賣得掉是基本要求，否則買進股票後，公司發生突發事故或投研團隊研判錯誤，必須要調節持股時，要能順暢出場也是保持國泰基金績效的重要原則。

展望接下來的台股變化，美國總統大選及美國經濟變化是影響重要因素，因美國民主與共和兩黨總統候選人主張的政策不同，對於未來受惠的產業族群也不相近，所以其結果會帶來變化。美國經濟景氣是近期受投資市場相當關注的事項，目前研判美國景氣硬著陸機率不高，軟著陸的可能較大，但因為股價已處在相對高檔，投資人一有疑慮就會放大檢視而容易造成市場動盪。

從產業面來看，AI產品帶給台廠供應鏈的業績應該在今年第4季開始顯現，B系列伺服器的業績會在明年第1季呈現，但零組件可能提前在今年第4季就有表現，因此股價提前反映後，也造成現在股價震盪，投資人正密切注意基本面是否跟上股價的提前發酵效應。

台股指數今年來的漲幅已不小，應該經得起盤勢震盪，但現階段受到美國大選及美國經濟數據變化，造成投資人進場意願降低，大盤成交量也因此出現萎縮。不過，因為台灣居AI硬體供應商主流地位，從國內最主要的製造大廠投入資本支出鞏固技術領先地位，也獲得國際大客戶的投片，預估明（2025）年上半年的業績展望仍在樂觀之下，台股後市並未被看淡；單從美國大選及美國景氣可能趨向研判，台股要等到11月初不確定因素釐清後，投資人進場意願才會提升，現階段需要較多的耐心。