定期定額買基金 不怕市場波動

美國聯準會（Fed）將在台北時間下周四（19日）凌晨公布最新利率決策。根據芝商所FedWatch數據預測，降息1碼（即0.25個百分點）的機率高達85%，透露市場對於降息信心滿滿。不過，隨著市場對於經濟衰退的擔心升溫，降息後是否就此一帆風順，是投資人的送分題？還是送命題？又該如何因應呢？

基富通總經理王浩宇表示，面對未來的總體經濟與市場的不確定性，波動是金融市場的常態，對於擔心波動風險又害怕錯失降息利多的投資人，定期定額、資產配置都是不錯的方式。

定期定額也就是每月固定日期投入一筆固定的金額，尤其在市場波動較大的時候，能夠攤平買進單位成本，避免全數買在高點的風險，或低點不敢進場的壓力，克服人性的恐懼與貪婪心理。只要是趨勢對的市場，長期下來也能創造不錯的回報。

王浩宇指出，若手上資金足夠、風險承受度也較大，定期定額可再搭配逢低加碼策略，例如基富通平台的「好享加－低檔智動投」功能，在市場短期修正幅度達設定條件時，自動加碼投資，有機會放大定期定額的微笑曲線效果，不用隨時緊盯盤面變化，投資人也能更加輕鬆。

除定期定額外，還可透過資產配置分散風險，例如：股債兼備的平衡型或多重資產型基金，或者分別布局股票型基金、債券型基金，掌握穩健的債息收益，並追求股票的資本利得空間，兼顧成長與收益的雙重機會。

康和投顧總經理黃詣庭也提醒，不論是定期定額或單筆布局，定期檢視投資組合十分重要，一個月最好要檢視一次。如果是長天期投資部位，就不必時常檢視；但短期部位則要注意題材或動能是否已消失。