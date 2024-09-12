美國非投等債券 適度增持

美國降息在即，相較於股市的震盪起伏，債券市場近期表現相對出色。投信表示，美國公債殖利率近期大幅下跌，已經充分反映今（2024）年美國降息2~3碼的預期，但美國經濟仍具韌性；展望未來債市前景，美國非投資等級債券具有較低違約率、較高殖利率與高信評債券比例增加等優勢，投資人可適度增持美國非投資級債券，藉由較高的票息收益因應美債殖利率可能的波動。

根據統計，截至9月4日止，單周淨流入非投資級債券基金金額為9億美元，同時已是連續四周淨流入，整體債券基金單周淨流入金額則是95億美元。野村投信指出，美國8月非農就業數據低於市場預期，市場反映9月降息幅度可能擴大，美債殖利率再度下行突破今年新低點，非投資級債券的價格近期隨著美債殖利率變動而上漲。

整體而言，美國經濟仍有軟著陸機會，非投資級債基本面維持健康穩健，企業財報多優於預期，財務狀況良好，槓桿低，負債少資金需求不多，違約率可望維持低檔，今年以來美國非投資等級債違約率達1.73%，較去年同期下降1.15%，下半年在美國經濟成長放緩的預期下，違約率有可能上升，今年違約率預估約2%，仍然在長期的相對低檔，在美債殖利率波動時能發揮一定程度的抗震效果。

野村基金（愛爾蘭系列）-美國非投資等級債券投資團隊表示，除了相對健全的財務品質與低違約率，另一個有利非投資債券的基本面因素在於美國非投資級債市的品質，跟過去相比有所提升，截至今年7月底，ICE美銀非投資級債券限制指數中，高達53%的組成屬於BB等級信評，同時僅有12%屬於CCC等級及以下，這有助於抵禦經濟的下行風險。

安聯投信表示，今年經濟仍以軟著陸為主，布局可著重公司債，但須留意品質。