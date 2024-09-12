信用債利多 第4季可布局

美國非農就業數據遜於預期，聯準會9月降息機率大增。展望第4季，投信法人表示，金融市場在利率反轉前的動盪較大，但一旦啟動降息，將有利於市場表現，加上全球經濟走向軟著陸，皆有利於信用債的表現。

瀚亞投信投資長林如惠表示，全球多數企業並未感受到經濟衰退的威脅，市場持續上修對美國與歐元區的經濟成長預估。

第4季各債券類別投資建議 圖／經濟日報提供

美國的核心商品通膨降溫到了疫情前的水準，但服務業部分通膨降溫速度仍緩慢，預估聯準會9月會啟動降息，但應會是循序漸進降息，出現暴力降息的機會較低。

美國總統大選在即，將會影響第4季金融資產表現。林如惠說，川普與賀錦麗民調拉鋸當中，由於兩方提出的政見差異甚大，此次美國大選也備受市場高度關注。

瀚亞投信固定收益部主管周曉蘭表示，固定收益產品在第4季的吸引力與需求仍高，建議既有部位可以續抱，利率若有反彈，仍是布局好機會，尤其看好投資等級債與非投資等級債的表現。

信用債部分，雖然投資等級債利差近期一度擴大，但考量目前強勁市場技術面、相對較高的美債收益率，以及供應開始放緩，預計利差仍有收斂機會。

至於非投資等級債，基本情境設定為逐步放鬆緊縮的貨幣政策與經濟成長，為非投資等級債提供良好投資環境，預期的低違約率、強勁的企業資產負債表及較低的利率波動性，目前非投資等級債仍具投資吸引力，預期今年將有中高個位數的報酬率。

新興市場應會繼續以略低於趨勢速度穩定增長，相關資產可望受惠於美國寬鬆政策，雖非大幅反映，預計可逐步發酵。

新興亞洲信用趨勢明顯地改善，今年新興市場企業違約率將可望下修為3%，新興主權債今年來則無違約。

群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰指出，美國勞動市場僅從過熱回歸溫和水準，且仍在Fed預期之內，支持Fed採取預防性降息，經濟可望持續展現韌性，且非投資等級發債企業財務體質持穩，違約率可望維持在長期均值之下，後市仍可期。